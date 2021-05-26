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金融機構安啦！財政部擬延長CRS申報期限

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

受到疫情影響，財政部表示，金融機構原應在6月1日至30日間完成稅務用途金融帳戶（CRS）申報，但考量不少金融機構啟動居家辦公，財政部國際財政司正研擬延長申報期限，官員表示，確切要延長多久，財政部近期會正式公告。

財政部官員表示，近期接到不少金融機構反映，由於疫情嚴峻，不少金融機構啟動居家辦公，而由於CRS資料具機敏性，只能在辦公室進行，無法居家申報，金融機構短時間內難以有效調配人力；再加上今年申報新增英國，且必須完成既有個人較低資產及既有實體帳戶盡職審查，申報資訊將大為增加，不少金融機構都向國財司反映，希望能夠延長CRS申報期限。

官員表示，金融機構可放心，財政部正在評估延長，近期可望正式公告。至於延長多久，會視疫情發展及國際帳戶交換時程所需而定。

據了解，目前財政部初步規畫將延長一個月，也就是至7月底，但仍在簽辦程序，尚未正式定案。官員表示，若拍板後，會儘快公告周知，也會立即通知各公會，讓金融機構能夠安心防疫。

因應疫情，早在去年，國財司就已修正發布CRS辦法，金融機構若遭遇如震災、風災、水災、旱災、瘟疫等不可抗力事由，受客觀環境限制，無法在每年6月1日至30日內完成申報程序，財政部得視實際情形，公告展延申報期限，換句話說，財政部延長申報期限有其法源所在。

而去年6月，疫情尚稱平穩，金融機構也都做好準備，因此去年並未延長申報期限；然而今年疫情來得又快又猛，金融機構確診消息不斷，加上啟動居家辦公，因此財政部才會打算延長申報期限。

此外，財政部近期也修正發布CRS辦法部分條文，新增兩重點，第一是增訂金融機構如遇解散等事由而消滅時，無須等到法定申報期限，可提前完成申報程序，增加實務彈性；第二則是增訂稅捐稽徵機關可向金融機構進行必要檢查，確保金融機構確實依據CRS規定進行審查及申報，提升法遵。

財政部 疫情 居家辦公

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