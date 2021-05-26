因應房地合一2.0 會計師建議：用個人名義買較省稅

房地合一實價課稅2.0新制7月1日實施，什麼樣的不動產該用誰的名義買划算？從購屋目的與預計持有時間看，KPMG安侯建業稅務投資部洪銘鴻執業會計師建議，如果是自住房地，最好以個人名義直接購買最省稅。

洪銘鴻指出，自住房地持有六年以後，於未來轉售時可適用10%的稅率，而且有400萬元的獲利免稅額可以扣除，如果要買的是自住房地，應以個人直接購買。

如果購買目的是為了出租或投資為，洪銘鴻指出，可以考慮以法人持有，因為租賃所得適用營所稅率是20%，適用個人綜所稅的話，最高稅率是40%。

如果是要長期持有，他指出，也是可以考慮以法人持有，持有超過五年出售適用20%的稅率，但還有稅後盈餘分配予股東之股利所得要課稅，因此，股東之股權結構甚至是更長遠可能衍生之股權傳承議題都須提前部署同步思考。

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