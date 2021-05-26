快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

納稅人查調所得了 結果還短漏報父母所得被罰

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

中區國稅局最近受理了一件復查案，納稅人申報扶養父母，還以自己的健保卡查調當年度所得資料，按查調資料申報了，結果納稅人被指漏報父母的所得，不但被補稅，還被視為短漏報受罰。

官員說，會出現這種情況，是因為父母前兩年並不是由納稅人申報扶養，是由納稅人的兄弟申報扶養，所以，父母的所得資料並不會出現在納稅人的查調資料。納稅人應該拿父母的身分證，填寫委託書，要另外查調父母的所得資料。

中區國稅局表示，查調所得資料只是便民措施，查調資料僅供納稅人參考，納稅人不能主張依查調資料申報而免責。

國稅局 健保卡 身分證

延伸閱讀

國稅局：沒報綜所稅被補稅 不能主張採列舉扣除

林孫煜豪「三隻小豬」演活敗家子 北上發展有洋蔥！

全台停課！最崩潰的親子星座組合 TOP1越相處越討厭

在家學習父母累癱渴望喘息 有家長珍惜親子相處時光

相關新聞

歐盟新稅法 瞄準四領域

經營歐美市場的台商注意，資誠聯合會計師事務所表示，歐盟已公布新一波租稅立法，將針對空殼公司、企業債務、全球最低企業稅、歐...

追稅跨國企業 訂出新配套

境外資金專法即將落日，之後將要新增對跨國企業追稅的配套新制，財政部賦稅署表示，未來一年內會優先評估，讓受控外國公司（CF...

反避稅立法 動作要快

政府未跟上全球反避稅立法，反而讓台商也吃到虧，安侯建業稅務投資部營運長陳彩凰表示，近年開曼、英屬維京群島（BVI）等地的...

營業稅延期申報效應 影響發票中獎須賠付

3-4月期營業稅申報期延長，連帶影響當期統一發票開獎，財政部賦稅署表示，針對截至昨（25）日統一發票開獎前，仍未申報統一...

持續三級警戒 國稅局6月14日前暫停所得稅報稅臨櫃服務

財政部今天表示，因應中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情第三級警戒至今年6月14日，衡酌防疫需求後，宣布全國各地區國稅局...

會計師教你兩招節稅 善用分離課稅＋海外所得

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師王瑞鴻提供兩招節稅手法，善用分離課稅的利息所得，以及善用海外所得。兩招所用的心法相同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。