納稅人查調所得了 結果還短漏報父母所得被罰
中區國稅局最近受理了一件復查案，納稅人申報扶養父母，還以自己的健保卡查調當年度所得資料，按查調資料申報了，結果納稅人被指漏報父母的所得，不但被補稅，還被視為短漏報受罰。
官員說，會出現這種情況，是因為父母前兩年並不是由納稅人申報扶養，是由納稅人的兄弟申報扶養，所以，父母的所得資料並不會出現在納稅人的查調資料。納稅人應該拿父母的身分證，填寫委託書，要另外查調父母的所得資料。
中區國稅局表示，查調所得資料只是便民措施，查調資料僅供納稅人參考，納稅人不能主張依查調資料申報而免責。
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