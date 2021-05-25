疫情三級警戒延長 國稅局暫停臨櫃報稅服務至6月14日

因應中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，延長全國疫情第三級警戒，財政部賦稅署表示，衡酌防疫需求，全國各地區國稅局於6月14日前，跟進全面停止對外提供所得稅報稅臨櫃服務。

財政部表示，因應目前國內疫情持續嚴峻，今年所得稅結算申報繳納期限，已延長至6月30日止，日前已因應前次第三級警戒，宣布全國各地區國稅局總局、分局、稽徵所及服務處，於5月28日前停止對外提供所得稅臨櫃服務，包含臨櫃查調所得、協助網路報稅及遞送證明文件等。

然而今日又因應指揮中心宣布延長第三級警戒，由5月28日延長至6月14日，因此財政部亦配合辦理，公告延長各區國稅局停止所得稅臨櫃服務的期間，同樣停止受理至6月14日。

財政部呼籲，現在已提供多元且便利的網路申報管道，疫情期間請民眾多加利用手機、平板或電腦進行網路報稅，並利用信用卡、行動支付、委託取款轉帳、便利商店等多元方式繳稅。

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