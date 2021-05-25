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會計師教你兩招節稅 善用分離課稅＋海外所得

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師王瑞鴻提供兩招節稅手法，善用分離課稅的利息所得，以及善用海外所得。兩招所用的心法相同，都是將應稅所得轉換為免稅所得或稅負較輕的所得。

第一招是適用於適用利息所得較高、綜所稅率較高的族群。王瑞鴻說，個人持有公債、公司債及金融債券之利息所得以及投資不動產投資信託（REITs）所分配之信託利益是按10%分離課稅，但無法適用儲蓄投資特別扣除額。所以，當個人綜所稅稅率超過12%者，選擇將資金投入債券市場或REITs，不僅殖秉率會高於銀行定存，另一方面，相關利息及信託利益也僅須繳納10%之所得稅。

第二招是善用海外所得。王瑞鴻舉例，某甲全年所得淨額是500萬元，另外有500萬元的股利所得，該股利所得來自台灣公司還是境外公司，稅負差異足足有140萬元。來自境內，適用28%的分離課稅稅率，繳稅140萬元；來自境外，有670萬元的最低稅負制免稅額，還達不到課稅標準。這時，納稅人可以選擇境外公司。

王瑞鴻提醒，獲配境外公司股利仍需繳納所得來源國的相關稅負，因此，可選擇投資股利所得當地不課稅的公司。

但是，若累進稅率在5%的納稅人，王瑞鴻指出，可選擇直接投資台灣的公司，因為即便獲配股利，仍需按5%計算所得稅，而同時卻享8.5%的抵減稅額。藉此方式，不僅無須繳納相關稅負，額外還可以創造出3.5%的抵減稅額以抵稅或退稅。

股利 分離課稅

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