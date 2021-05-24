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賣繼承房 綜所稅怎麼報？

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

客戶詢問正業地政士聯合事務所，96年間繼承了父親的房屋，109年7月出售，今年要如何申報綜所稅？所長鄭文在答復，繼承時以房屋及土地現值申報遺產稅，申報的現值即為取得成本。

鄭文在指出，該房地產是繼承取得，所以沒有承買價格，理論上取得成本是0元，但繼承時課過遺產稅，稅法允許以繼承時的現值為取得成本。

計算公式為：〔售價-繼承時土地和房屋現值-出售時費用（如仲介費等）〕×〔出售時房屋現值／（出售時土地+房屋現值）〕＝應申報之房屋財產交易所得

遺產稅 房地產 綜所稅

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