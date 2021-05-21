聽新聞
test
0:00 / 0:00
營所稅免暫繳…再觀察
為提供企業在疫情期間紓困，去年曾經一度開放企業免辦9月的營所稅暫繳，此舉讓全台企業緩繳848.6億元營所稅款。財政部賦稅署表示，目前正值營所稅申報期間，9月是否提供免辦緩繳措施，仍要依據疫情發展評估。
依《所得稅法》第67條規定，營利事業除了每年5月的營所稅申報之外，應於每年9月1日起至9月30日止，按其上年度結算申報營所稅應納稅額，向國庫暫繳二分之一稅款，或是直接依上半年利潤，試算暫繳稅額並繳納。
賦稅署官員指出，去年在《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例 》的授權之下，財政部提供免辦暫繳的措施，紓緩國內企業因疫情影響而產生的資金壓力。
然而今年本土爆發嚴重疫情，隨著紓困條例延長施行，今年免辦暫繳，也可能會列入紓困措施的選項。官員指出，目前還在營所稅申報期，財政部會依據後續國內疫情發展狀況評估。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言