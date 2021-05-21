快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

營所稅免暫繳…再觀察

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

為提供企業在疫情期間紓困，去年曾經一度開放企業免辦9月的營所稅暫繳，此舉讓全台企業緩繳848.6億元營所稅款。財政部賦稅署表示，目前正值營所稅申報期間，9月是否提供免辦緩繳措施，仍要依據疫情發展評估。

依《所得稅法》第67條規定，營利事業除了每年5月的營所稅申報之外，應於每年9月1日起至9月30日止，按其上年度結算申報營所稅應納稅額，向國庫暫繳二分之一稅款，或是直接依上半年利潤，試算暫繳稅額並繳納。

賦稅署官員指出，去年在《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例 》的授權之下，財政部提供免辦暫繳的措施，紓緩國內企業因疫情影響而產生的資金壓力。

然而今年本土爆發嚴重疫情，隨著紓困條例延長施行，今年免辦暫繳，也可能會列入紓困措施的選項。官員指出，目前還在營所稅申報期，財政部會依據後續國內疫情發展狀況評估。

營所稅 疫情 財政部

延伸閱讀

土地稅法三讀 新增非都市租稅優惠

永豐銀配合財政部 宣布同步延長刷卡繳綜所稅優惠

加密幣轉帳逾1萬美元須申報！拜登要透明度 追富人的稅

企業採網路提示帳簿 有獎

相關新聞

營所稅免暫繳…再觀察

為提供企業在疫情期間紓困，去年曾經一度開放企業免辦9月的營所稅暫繳，此舉讓全台企業緩繳848.6億元營所稅款。財政部賦稅...

企業採網路提示帳簿 有獎

為鼓勵企業多採取網路提示帳簿，中區國稅局表示，針對配合提供的營利事業，在提供帳簿之後二個年度內，其營所稅申報案件，不會被...

公司解散隔年才清算 相關獲利須報營所稅

針對結束經營的公司，解散前的未分配盈餘申報有特別規定，南區國稅局指出，如果公司解散後遲遲未完成資產清算，拖到隔年才申報，...

幼兒園員工疫情期間未出勤 仍應給薪

教育部日前緊急宣布兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構配合「停課」，學生不到補習班或安親班上課，究竟雇主要不要發給...

集團未分配盈餘投抵 有學問

採行「連結稅制」的企業集團，以未分配盈餘進行投資後，須留意各別事業體的抵稅上限，勤業眾信會計師陳惠明指出，就算全集團有盈...

繳稅30萬！男苦勸這收入別生小孩 「我三個少領225萬」

又到了報稅季，有網友發文指出，自己的報稅級距是20%，今年繳稅近30萬元，他並苦勸其他20%級距的人別生小孩，「我三個小孩少領225萬 」貼文一出，也引發網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。