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土地稅法三讀 新增非都市租稅優惠

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

立法院院會今（21）日三讀通過《土地稅法》部分條文修正案，財政部指出，本次修正的重點，在於針對即將被徵收的非都市土地，在徵收前移轉，可比照都市土地，免徵土地增值稅；待總統公布施行後，此項租稅優惠還可追溯適用至目前所有尚未確定案件。

財政部表示，因應2019年7月5日司法院釋字第779號解釋，為落實憲法保障平等權意旨，財政部提出此項修法，增訂非都市土地被徵收前移轉，可免徵土地增值稅。

財政部指出，未來可適用免稅的非都市土地，須符合以下相關適用要件：供公共設施使用、依法完成使用地編定、經需用土地人（徵收方）證明等，財政部也會在近趣依修正條文授權規定，發布《非都市土地供公共設施使用認定及核發證明辦法》，以利未來民眾及稽徵機關遵行。

上述租稅優惠，也可回溯適用，財政部表示，在修正條文施行時，尚未確定的案件，若能符合上述要件者，亦可適用免徵規定，以保障納稅義務人權益。

另外，也配合目前地價稅的稽徵實務，財政部表示，本次修法亦明定，地價稅是在每年11月開徵。

財政部 地價稅 司法院

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