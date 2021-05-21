配合三級警戒 國有不動產繳款期延長

配合國內疫情急速升溫、全國升級為第三級警戒區財政部國有財產署今（21）日表示，為配合防疫及紓困政策，國產署將提供應變措施，近期轄下各類案件的繳款期限、限期補正等措施，期限一律主動展延。

國產署表示，因應疫情升溫，再加上全國升級為第三級警戒區，影響民生、經濟層面甚廣，為配合全民防疫，減少民眾外出洽公可能，國產署提供二項因應措施。

首先，近期國產署各分署及辦事處所受理的國有非公用不動產申請案，包括承租、承購、提供開發、交換、通行權及委託經營案件；或是由國產署主動辦理標租、標售案件等，如果已通知民眾繳款、限期補正、限期公證訂約等情形，於三級警戒期間內（從5月15日至5月28日止），不計入補正、繳款、限期檢附報告或訂約期間，也就是國產署主動展延辦理期間。

除此之外，國產署表示，其餘國有非公用不動產出租、設定地上權案件，承租人及地上權人原本在今年5月份應繳而尚未繳交的租金，目前也提供主動延長繳款期限措施，期限已自動延長至6月底，且在延長期間內，免計收違約金，也不計遲延利息。

國產署表示，上述二項因應措施已由該署各分署、所屬辦事處主動辦理，受到影響的民眾，可以不必主動提出申請。

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