快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

配合三級警戒 國有不動產繳款期延長

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

配合國內疫情急速升溫、全國升級為第三級警戒區財政部國有財產署今（21）日表示，為配合防疫及紓困政策，國產署將提供應變措施，近期轄下各類案件的繳款期限、限期補正等措施，期限一律主動展延。

國產署表示，因應疫情升溫，再加上全國升級為第三級警戒區，影響民生、經濟層面甚廣，為配合全民防疫，減少民眾外出洽公可能，國產署提供二項因應措施。

首先，近期國產署各分署及辦事處所受理的國有非公用不動產申請案，包括承租、承購、提供開發、交換、通行權及委託經營案件；或是由國產署主動辦理標租、標售案件等，如果已通知民眾繳款、限期補正、限期公證訂約等情形，於三級警戒期間內（從5月15日至5月28日止），不計入補正、繳款、限期檢附報告或訂約期間，也就是國產署主動展延辦理期間。

除此之外，國產署表示，其餘國有非公用不動產出租、設定地上權案件，承租人及地上權人原本在今年5月份應繳而尚未繳交的租金，目前也提供主動延長繳款期限措施，期限已自動延長至6月底，且在延長期間內，免計收違約金，也不計遲延利息。

國產署表示，上述二項因應措施已由該署各分署、所屬辦事處主動辦理，受到影響的民眾，可以不必主動提出申請。

國產署 疫情 地上權

延伸閱讀

挖3.5公頃盜採鵝卵石 6嫌送辦

抑制政策見效？ 北部高成數房貸建案減少

提高廠商投資意願 新市鎮公有地租金調降

光電土地標租 標脫率50%

相關新聞

營所稅免暫繳…再觀察

為提供企業在疫情期間紓困，去年曾經一度開放企業免辦9月的營所稅暫繳，此舉讓全台企業緩繳848.6億元營所稅款。財政部賦稅...

企業採網路提示帳簿 有獎

為鼓勵企業多採取網路提示帳簿，中區國稅局表示，針對配合提供的營利事業，在提供帳簿之後二個年度內，其營所稅申報案件，不會被...

公司解散隔年才清算 相關獲利須報營所稅

針對結束經營的公司，解散前的未分配盈餘申報有特別規定，南區國稅局指出，如果公司解散後遲遲未完成資產清算，拖到隔年才申報，...

幼兒園員工疫情期間未出勤 仍應給薪

教育部日前緊急宣布兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構配合「停課」，學生不到補習班或安親班上課，究竟雇主要不要發給...

集團未分配盈餘投抵 有學問

採行「連結稅制」的企業集團，以未分配盈餘進行投資後，須留意各別事業體的抵稅上限，勤業眾信會計師陳惠明指出，就算全集團有盈...

繳稅30萬！男苦勸這收入別生小孩 「我三個少領225萬」

又到了報稅季，有網友發文指出，自己的報稅級距是20%，今年繳稅近30萬元，他並苦勸其他20%級距的人別生小孩，「我三個小孩少領225萬 」貼文一出，也引發網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。