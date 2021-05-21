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永豐銀配合財政部 宣布同步延長刷卡繳綜所稅優惠

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

全台新冠病毒（COVID-19）疫情升溫，財政部已宣布今（2021）年綜合所得稅申報期限延至6月30日，並呼籲民眾在家線上報稅以降低群聚感染風險。永豐銀行表示，因應民眾繳稅期限延長，永豐銀行也同步延長各項刷卡繳稅優惠，即日起至6月30日於「財政部網路繳稅平台」刷永豐信用卡繳納綜所稅，全卡友皆享免手續費、單筆滿3,000元分3期0利率與0.4%豐城購物金回饋，「幣倍卡」卡友再享加碼回饋；永豐DAWHO現金回饋卡新辦卡客戶於6月15日前成功申辦，刷卡繳稅還可獲得超值禮券；另外，信用卡繳稅的統一請款日也將順延至7月9日。

線上繳稅刷永豐卡 幣倍卡回饋最優惠

根據統計，目前全台綜所稅已申報戶數近6成採取網路申報；線上自繳稅款以信用卡支付占總金額逾90%，顯見網路報稅與信用卡繳稅成為民眾申報與繳稅的普遍選擇。永豐銀行表示，財政部公布今（2021）年綜所稅申報因應疫情延期，為鼓勵民眾運用線上刷卡方式繳稅，永豐銀行全力配合政策、延長各項刷卡繳稅優惠至6月30日，包括全卡友享免手續費、單筆滿3,000元分3期0利率與0.4%豐城購物金回饋；符合「超匯」資格的「幣倍卡」卡友再享加碼優惠，繳稅新台幣10萬元以內，可獲得4%豐城購物金回饋，最高享800元購物金；超過10萬元部分則享0.4%豐城購物金回饋無上限。

新申辦DAWHO卡 加碼超值購物禮券

永豐銀行表示，購物金可用於透過豐城所連結的200多家網購特店消費，在疫情期間提供卡友食、衣、住、行、育、樂的線上消費選擇。此外，永豐銀行也特別提供新辦卡客戶繳稅優惠，讓新卡友刷好拿滿，即日起至6月15日成功申辦永豐DAWHO現金回饋卡並完成登錄，刷卡繳稅不限金額就可獲得「誠品生活即享券」300元，單筆繳稅滿10萬元再加碼1,000元即享券，最高可享1,300元的超值限量好禮。詳細內容請連結永豐銀行官方網站或活動網頁查詢。

永豐銀行 刷卡 信用卡

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