繳稅30萬！男苦勸這收入別生小孩 「我三個少領225萬」

又到了報稅季，有網友發文指出，自己的報稅級距是20%，今年繳稅近30萬元，他並苦勸其他20%級距的人別生小孩，「我三個小孩少領225萬 」，貼文一出，也引發網友討論。

原PO日前在《爆怨2公社》發文指出，自己剛報完稅，發現繳稅將近30萬元，「領薪水一毛都逃不掉」。他表示自己工作高壓高工時，級距20%，因此育兒淨貼、托育補助完全不能申請，健保費又超高，「養三個小孩扣下來生活品質和年收100萬差沒多少」。不過原PO也強調，這不是炫耀文。

他隨後又在留言區勸大家「20%級距別生小孩」，並把算法列出：「一個小孩五歲前一年少領約15萬，五年就是75萬，我三個小孩少領225萬 （托嬰補助+育兒津貼+學齡前扣稅）。」

對此，網友紛紛表示：「繳的稅比我年薪還多」、「還好我沒打算結婚生小孩」、「好險我窮到不用繳稅，真爽」、「這是炫耀文對吧」、「爸，你怎麼在這，我在外流浪，快帶我回家」；也有網友不相信，認為沒圖沒真相。

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