虛報捐贈150萬 中區國稅局裁罰45萬
一位納稅人申報104年度綜合所得稅，列報捐贈扣除額150萬元，但沒有檢附捐贈收據，中區國稅局查無捐贈事實，剔除該扣除額補稅，並處罰鍰45萬元。
國稅局指出，納稅人虛列捐贈，減少個人綜合所得淨額，以致短報應申報的課稅所得額，這符合所得稅法第110條的「短報所得額」，會被處所漏稅額兩倍以下罰鍰。
中區國稅局提醒民眾，列舉捐贈扣除額，須有捐贈事實，並取具符合規定的收據。國稅局對申報異常案件會選案查核。
捐贈給依法向主管機關登記或立案成立的教育、文化、公益、慈善機構或團體，可在捐贈當年度申報綜所稅時，檢附捐贈收據申報捐贈扣除額，但以不超過所得總額的20%為限。
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