住宅法三讀 二類房東月享1.5萬元免稅

立法院院會今（18）日三讀通過住宅法修正，內政部長徐國勇表示，在這次修法之後，包括公益出租人、社宅包租代管的房東，其租金收入免稅額，都可提高至每屋每月1.5萬元；另外，本次修法亦提高各地區社宅弱勢戶法定比例。

內政部指出，為提高住宅所有權人參與社宅包租代管、將住宅出租給社會弱勢，的誘因，本次修法提高每屋每月租金收入的免稅額度。

在過去，房東們每屋每月可享受的租金免稅額為1萬元，透過本次修法，將提高為1.5萬元。內政部指出，除了提高租金收入免稅額，同時還刪除「租稅優惠以一次為限」的限制。

內政部指出，針對許多房東重視的後續追稅，本次修法後也增列部分文字，規範社宅包租代管所簽訂的租賃契約資料，不得作為國稅局查稅依據。

內政部表示，為鼓勵更多公益出租人將住宅出租予社會弱勢，甚至針對一些未辦建物登記的合法住宅，其屋主若經認定為公益出租人，亦可享相關稅賦優惠，以提供民眾更多元的居住選擇，落實政府照顧青年及弱勢安居的目標。

除了上述租稅優惠相關規定的變更，本次修法亦包含對社宅功能的強化，內政部指出，為照顧經濟或社會弱勢，這次修正弱勢社宅承租比例，從至少30％以上，提高至40%以上，同時將「因懷孕或生育而遭遇困境的未成年人」納入照顧對象。

內政部表示，社宅租金該如何訂定，過去權責在地方政府手上，部分地區的社宅租金收費標準，曾發生過爭議，這次修法之後，改由中央訂定全國一致社宅租金分級收費原則，以保障弱勢民眾居住權益。

值得注意的是，在節能減碳方面，內政部指出，這次修法也對地方政府新增一項義務，必須將電動車輛充電相關設備，納入住宅計畫推動辦理，以提升住宅社區的環境品質，達到低碳生活、環境永續的目標。

商品推薦