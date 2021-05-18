資金藏「私」收利息 納稅人被補45萬綜所稅

南區國稅局最近查獲納稅人李先生（化名），在107年及108年間，借3,000萬元給王先生（化名），收取利息共360餘萬元。李先生並沒有申報該利息所得，被補徵綜合所得稅45萬多元。

李先生漏報利息所得，南區國稅局表示，還要被裁罰，依法加處所漏稅額兩倍以下罰鍰。

南區國稅局怎麼知道有這筆私人借貸？國稅局指出，李先生的私人借貸利息所得的確不在查調所得中，無法從扣繳資料中得知，李先生案屬通報案件，是在查核李先生其他案件時，發現他有這筆私人借貸的利息收入。

南區國稅局指出，私人借貸不適用儲蓄投資特別扣除額。

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