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因疫情隔離、治療或檢疫 房地合一稅可延期申報

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
今年所得稅報稅期限延長至六月底，已經刷卡繳稅的民眾別擔心，業者表示，國稅局請款清算時間也從六月九日延長至七月九日，依據信用卡帳單出帳繳款，最晚八月底才要繳稅。 中央社
今年所得稅報稅期限延長至六月底，已經刷卡繳稅的民眾別擔心，業者表示，國稅局請款清算時間也從六月九日延長至七月九日，依據信用卡帳單出帳繳款，最晚八月底才要繳稅。 中央社

吳太太（化名）出售房屋及土地，5月17日完成所有權移轉登記，原應於6月16日前申報並繳納房地合一稅，南區國稅局表示，如果吳太太感染新冠肺炎，於6月13日接受隔離治療，其申報繳納期限可展延30天至7月16日。

可是吳太太如果到7月20日才隔離治療結束，則可再展延20天，即展延到8月9日。

南區國稅局表示，受新冠肺炎疫情升溫影響，財政部已於5月7日公告展延110年5月至7月各項稅捐申報繳納期限，包括房地合一稅。

個人於法定申報繳納期間內接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，如有交易房屋、土地，或設定地上權方式的房屋使用權，原應於完成所有權移轉登記日（或房屋使用權交易日）之次日起算30日內自行申報繳納房地合一稅，而申報繳納期間截止日在8月2日以前者，申報繳納期限可展延30日，又如於展延申報繳納期限屆滿時，仍接受隔離治療者，其申報繳納期限自隔離治療結束之次日起可再展延20日。

南區國稅局特別提醒，符合條件得延期申報繳納者，不須事前申請。不過，展延期限內申報及繳納稅款時，應檢具主管機關發的隔離治療通知書、隔離通知書或檢疫通知書等相關證明文件，供稅捐稽徵機關核認。

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