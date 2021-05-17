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臨櫃報稅服務全面暫停！ 綜所稅7月12日前都能補件

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
財政部宣布即日起至5月28日止，取消各地國稅局的臨櫃報稅服務。圖／本報資料照片
財政部宣布即日起至5月28日止，取消各地國稅局的臨櫃報稅服務。圖／本報資料照片

因應疫情加劇，全國各地國稅局已經停止所得稅臨櫃服務，北區國稅局今（17）表示，然而基於綜所稅申報系統限制，欲提供抵稅相關證明文件的民眾，今年最晚到7月12日前，都還來得及向國稅局提供相關文件。

官員表示，每年5月報稅季，尤其是申報綜所稅的民眾，大多還是習慣到國稅局進行申報，不僅是查調所得、諮詢稅務問題，還有不少民眾由於不熟悉網路，因此都是由國稅局人員協助完成申報。

然而因應近期國內疫情大爆發，財政部已經於上周末緊急宣布，全國各地區國稅局總局、分局、稽徵所及服務處，自即日起至5月28日止，全面停止對外提供所得稅臨櫃服務。官員指出，停止提供的服務包括臨櫃查調所得、協助網路報稅，以及遞送證明文件等。

官員表示，對於大多數的民眾而言，最有影響的會是綜所稅的申報，以往習慣臨櫃查調所得及網路報稅的民眾，建議今年試著採取其他方式，譬如今年開通的手機報稅服務，或是以平板、電腦進行網路報稅，並利用信用卡、行動支付、委託轉帳、便利商店等多元方式繳稅。

然而基於報稅系統的限制，官員指出，譬如長照扣除額等節稅項目，或是部分收入的成本費用舉證，大多需要採臨櫃或郵遞方式，向國稅局提供證明文件，但因為近期疫情過於嚴重，建議民眾先緩緩，等過陣子疫情獲得控制後，再外出遞送資料。

官員表示，考量今年防疫需求，財政部已經將今年報稅期延長到6月30日，民眾申報綜所稅後，國稅局受理相關證明文件的期間也延長到7月12日，時間十分充裕，有節稅需求的民眾，可以待疫情和緩後，再採親送或郵寄的方式提供資料。

國稅局 報稅 疫情 綜所稅

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