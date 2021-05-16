疫情擴大業者民眾受衝擊 北市主動核實降稅並提供視訊

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

近日國內新冠肺炎本土案例增加，台北市因應防疫措施，關閉電影院、展演場所及十大類休閒娛樂場所，為減輕民眾負擔及加強便民服務，台北市稅捐處提供降稅及延稅措施如下：

一、主動辦理已公告停業場所停業期間停止課徵娛樂稅作業

　　本市公告應關閉之電影院、展演場所、遊樂園、專營兒童遊戲場、舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、夜店業、資訊休閒業、電子遊戲場業等特定行業之娛樂場所，停業期間免徵娛樂稅，查定課徵業者免申請，稅捐處將主動辦理停止課徵娛樂稅作業；非屬强制停業之查定課徵業者，如受疫情影響無營業或營業收入降低，亦可向稅捐處申請核減查定稅額。採自動報繳業者，僅須就停業前所收的營業額報繳娛樂稅。

二、主動減輕公告停業場所房屋稅，透過視訊申請及勘查免出門

　　除前述公告應關閉之營業場所外，還有公有場館如展覽館、體育館、室內游泳池、圖書館、K書中心等應額外關閉之場所，稅捐處都將主動核定房屋稅率由3%降為2%；適逢5月房屋稅開徵，如已繳納也免擔心，該處將主動辦理退稅；其他受疫情影響而減少營業面積之場所(如：小吃店、旅館業等)，可利用該處視訊服務雲平台申請更正及勘查。

此外，民眾如要補發稅單或詢問、更正課稅內容，也可透過自然人憑證或上傳身分證明，使用手機或電腦，以視訊方式完成本市各項地方稅務諮詢及申辦業務。

三、房屋稅受疫情影響可申請展期、延期或分期繳納

　　目前適逢房屋稅開徵，納稅義務人個人、法人及非法人團體之負責人或主辦會計人員，如因新冠肺炎接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫，繳納期限准予展延至今年6月30日，只要在展延期限內，檢具各級衛生主管機關開立之隔離治療通知書等相關證明文件，連同房屋稅繳款書，向該處所屬各分處申請即可；展延期限屆滿時，如果仍接受隔離治療，繳納期限還可自隔離治療結束之次日起展延20日再繳納稅款。

另外，納稅義務人如因受疫情影響，無法於繳納期間內一次繳清稅款，可以在繳納期間(含展延期間)內申請延期或分期繳納稅捐，最長可延期12個月或分36期，詳情可至該處網站首頁新冠肺炎稅捐e專區查詢。

民眾如需進一步瞭解相關地方稅法令規定，可撥打該處服務電話（02）23949211轉181、182，有專人提供服務及解答，或利用視訊服務線上諮詢，如對視訊服務系統有使用上問題，請撥打該處服務電話（02）23949211轉534、536，由專人提供服務及解答。

房屋稅 視訊 疫情

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