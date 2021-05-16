疫情升溫 財政部宣布：全國國稅局全面停止臨櫃報稅

因應中央流行疫情指揮中心宣布至5月28日止提升雙北地區疫情警戒至第三級，許多縣市也隨即提升疫情警戒至準第三級，財政部衡酌今年報稅已延長至6月30日及防疫需求，宣布全國各地區國稅局自即日起至5月28日止，全面停止對外提供所得稅報稅臨櫃服務。

因配合指揮中心指引或地方政府規定而停止營業或營業收入減少，財政部表示，各稅捐稽徵機關將主動或輔導納稅義務人申請核減相關稅捐。

財政部說明，雖然疫情警戒並非全國全面提升至第三級，但基於民眾生活圈可能跨縣市，全民防疫為當務之急，且今年度所得稅結算申報繳納期限已延長至6月30日止，因此決定全國各地區國稅局總局、分局、稽徵所及服務處於5月28日前，均停止對外提供所得稅報稅臨櫃服務(含臨櫃查調所得、協助網路報稅及遞送證明文件等)。

財政部呼籲，疫情期間請民眾多加利用手機、平板或電腦進行網路報稅，並利用信用卡、行動支付、委託轉帳、便利商店等多元方式繳稅為，保護自己也保護他人。

另外，財政部將於近日公告展延今年三、四月期營業稅與四月份貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅申報及繳納期間截止日，由今年5月17日延至同年月31日。營業人及產製廠商應檢送的相關附件資料也得於該日以前寄交所在地國稅局分局、稽徵所或服務處即可。

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