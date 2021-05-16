疫情升溫 財政部宣布：全國國稅局全面停止臨櫃報稅

財政部今（16）日表示，因應中央流行疫情指揮中心昨（15）日宣布自該日起至5月28日止提升雙北地區疫情警戒至第三級，許多縣市也隨即提升疫情警戒至準第三級，財政部衡酌今年報稅已延長至6月30日及防疫需求，宣布全國各地區國稅局自即日起至5月28日止，全面停止對外提供所得稅報稅臨櫃服務。

財政部說明，因應目前國內COVID-19疫情嚴峻，台北市及新北市自5月15日起至5月28日提升疫情警戒至第三級，該部於昨日（5/15）宣布該部設於臺北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣轄內之國稅局停止對外提供所得稅報稅臨櫃服務。

不過因隨即有許多縣市政府亦宣布進入準第三級防疫，基於民眾生活圈可能跨縣市，全民防疫為當務之急，且109年度所得稅結算申報繳納期限已延長至6月30日止，經檢討後，該部宣布全國各地區國稅局總局、分局、稽徵所及服務處於5月28日前，均停止對外提供所得稅報稅臨櫃服務(含臨櫃查調所得、協助網路報稅及遞送證明文件等)。

財政部呼籲，為保護自己也保護他人，疫情期間請民眾多加利用手機、平板或電腦進行網路報稅，並利用信用卡、行動支付、委託轉帳、便利商店等多元方式繳稅。民眾如有申報問題，亦請利用電話(詳各地區國稅局電話)或粉絲專頁洽詢，以降低群聚感染風險。

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