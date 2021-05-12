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立院初審通過 個人現值10萬元以下免稅屋限三戶

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

立法院財政委員會今（12）日初審通過《房屋稅條例》修正草案，針對住家房屋現值10萬元以下的免稅適用祭出限制，自然人限三戶以內，並排除法人適用，朝野對此修法條文共識高，順利送出委員會。

不過由於外界關注的囤房稅改革，也是規範在房屋稅條例，房屋稅條例修正草案後續仍要在院會協商。

針對房屋稅條例修法，民眾黨提案在第9條不動產評價委員會增納專家及學者，不過財政部對此表示，現行組織規程已有所規範；此外民眾黨也提案將房屋標準價格從現行每三年評定一次，修改為每兩年重新評定，財政部考量多數地方政府不贊同，建議應維持原來作法。

此外對於民眾黨在房屋稅條例增訂社會住宅免徵房屋稅條文，財政部指出，各地方政府已依住宅法規定訂定自治條例，建議不必再於房屋稅條例增訂。討論到最後，相關修法條文都按照行政院版本通過初審。

不過在野黨真正重視的是囤房稅修法，由於同樣是規範在房屋稅條例，今日修正通過的條文，會與囤房稅併案，送院會朝野協商。

立法院財委會今日也初審通過《土地稅法》修正草案，主要是因應大法官釋憲，非都市土地編定為交通用地，且核定為公共設施用地者，在被徵收前移轉，可比照「都市土地」免徵土增稅。此修法無爭議通過，不必再由院會協商，近期可望三讀通過。

房屋稅 囤房 財政部

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