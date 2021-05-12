疫情升溫 財政部拍板綜所稅、營所稅申報延長至6月底

因應疫情升溫，財政部今天下午臨時開會決定，今年五月所得稅申報將延長1個月至6月30日止。財政部呼籲，希望民眾能多在家利用網路報稅並利用多元方式繳稅，降低群聚感染風險。

本土疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中示警國內疫情非常嚴峻，近日可能升到第三級警戒。朝野立委關注，今年報稅是否延長，在考量許多民眾會趕在申報截止日前才報稅，且營所稅申報相對容易受疫情影響，會計師也有相關反映下，決定延長綜所稅、營所稅申報期1個月。

財政部呼籲，民眾儘量在5月底前完成報稅，避免因臨時延長報稅期，導致原先的繳款條碼過期、須重新申請等細節問題。至於房屋稅開徵期則維持1個月至5月31日截止，主要考量房屋稅採開單課徵，民眾只需繳納稅款便完成，在家就可線上以信用卡、行動支付或轉帳繳納。

財政部表示，今年綜所稅結算申報新增手機報稅及行動電話認證2項服務，民眾可利用手機連上該部電子申報繳稅服務網站辦理申報，於建立基本資料後，依其查詢之所得及扣除額資料完成申報；或利用行動電話認證機制，以本人名義申請月租型行動電話號碼、國民身分證統一編號及健保卡卡號為通行碼，使用4G或5G網路快速登入網路申報系統(含手機報稅)辦理申報，免出門、免安裝APP、免讀卡機，即可輕鬆完成報稅。

截至今(110)年5月10日止，109年度綜所稅結算申報採用網路申報件數為137萬件(完成申報比率已達34.6%)，較去(108)年度同期申報進度大幅成長43.5%。又採用手機報稅及行動電話認證件數已分別達34萬件及50萬件，占網路申報比率為25.2%及36.5%；此外，各地區國稅局賡續提供稅額試算及網路申報服務，民眾可至四大便利商店Kiosk多媒體資訊機列印查詢碼辦理網路申報及補印稅額試算繳納單，輕鬆完成申報納稅。

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