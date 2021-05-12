立院初審通過重大逃漏稅罰1億元 兩條文保留協商

立法院財政委員會今（12）日初審《稅捐稽徵法》修法條文，順利送出委員會，不過攸關退稅請求權時限的第28條、稅務人員洩密罰則的第43條等兩條文，由於尚未取得共識，仍須送院會協商。

而其餘多數條文則依行政院版本或修正後通過，其中針對不正當方法逃漏稅的刑事罰則，罰金從現行6萬元一舉提高到1,000萬元，另針對情節重大者，最高可罰1億元。

稅捐稽徵法此次堪稱是近年最大翻修，財政部長蘇建榮表示，這次經過全盤性考量，針對重大惡意逃漏稅加重罰則，也針對滯納金計算方式，從每逾兩日改為每逾三日，原本最高加徵15%滯納金，也改為最高10%。

針對外界最關心的逃漏稅罰則，財政部原版本是將不正當方式逃漏稅罰金，從現行的6萬元提高到500萬元，但民進黨立委林楚茵提案，認為應提高到1000萬元，朝野立委皆表認同，也獲財政部同意已林楚茵版本通過。

此外針對情節重大者，也就是個人漏稅1,000萬以上、營利事業漏稅5,000萬以上者，也新增罰則，可處一年以上、七年以下有期徒刑，併科1,000萬元以上、1億元以下罰金，此條文則是按照行政院版本通過。

而今日在稅捐稽徵法協商過程中，朝野討論最熱烈的條文為第28條的「退稅請求權」。現行法令中，針對納稅人自己適用法令錯誤而多繳稅，應在五年內申請退稅，而對於政府搞錯、多課稅的情況，現行法令並無限制請求權時間，實務上則多援引行政程序法。

不過財政部修法條文，針對無論是歸責於納稅人或政府的錯誤，退稅請求權都一律拉到十年，如此一來，等於政府搞錯、多課稅案件，卻要求納稅人必須在十年內提出來，否則就不能退稅，藍綠立委紛紛批評這是「倒退」修法，傷害納稅人權利。

因此民進黨立委蔡易餘針對第28條提案，針對歸責於行政機關的錯誤，退稅請求權不受行政程序法第131條規定，也就是沒有時限。蔡易餘提案獲得國民黨曾銘宗、賴士葆、時代力量邱顯智等跨黨派立委支持。

不過蘇建榮表示，現行行政程序法131條規定，公法上的請求權也是十年，實際上各項規費也是一樣，希望稅負也能一致性處理，修法過程諮詢過專家，以及法務部意見，也支持財政部修法。

法務部則表示，公法上針對請求權都有設定時效，若只有稅捐稽徵法沒有時效，是否合理？此外也要考慮法律安定性，若沒有規定十年時限，是不是永遠不會確定？

討論到最後，蘇建榮嘆了一口氣，仍認為實務上有困難，最後財委會保留此條文。

另外第43條針對稅務人員洩漏納稅人資料等罰則，限規定處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，賴士葆認為處分過輕，應提高到10萬以上、50萬以上，但財政部認為，刑法針對洩密罪已另有罰則，最後此條文保留院會協商。

商品推薦