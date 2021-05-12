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報稅要不要延長？ 財長鬆口：這兩天做最後決定

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
正值報稅季節。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片
正值報稅季節。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片

國內疫情升溫，今年報稅是否要延長？財政部長蘇建榮今（12）日鬆口，會再審慎評估，預計這兩天就會做出最後決定。他鼓勵納稅人可透過網路報稅，即使是採列舉扣除，若不需修改或新增資料，一樣可適用手機報稅。

立法院財政委員會今日審查稅捐稽徵法、土地稅法、房屋稅條例等法案，蘇建榮列席備詢，多位立委關注報稅時間是否延長。民進黨立委林楚茵擔憂，報稅會不會成為防疫破口？

蘇建榮表示，近期也接到不少會計師詢問，這兩天會審慎評估，若有需要延長會正式公告。

財政部表示，若民眾一定要前往國稅局申報者，可以利用線上取號措施，於即將到號時出門，以減少等待時間並分散人潮，避免群聚風險。

而各地區國稅局收件及申報服務場地配置，均有妥適之防疫規劃，例如室內設有隔板、維持社交距離及人流控管，並請民眾配合現場動線指引、量測體溫、佩戴口罩、酒精消毒等，落實防疫措施，保護自己也保護他人。

財政部進一步表示，目前北部地區包括台北國稅局及北區國稅局所轄各分局、稽徵所，將停止於申報期間赴稽徵機關以外處所提供報稅服務，其他地區國稅局亦會視疫情狀況酌予調整，以保護民眾及同仁健康。

報稅 國稅局 財政部

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