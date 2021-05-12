疫情升溫報稅皮皮挫 財長：將爭取稅務人員優先打疫苗

疫情升溫，台灣進入社區感染階段，不過適逢5月報稅季，第一線報稅人員憂心忡忡，財政部長蘇建榮今（12）日表示，將與中央流行疫情指揮中心洽談，若疫苗調度許可，將爭取讓報稅人員優先施打疫苗。

國民黨立委賴士葆今日表示，報稅季節已經展開，有國稅局第一線報稅人員向他反映「驚到要死！」賴士葆說，他詢問指揮中心可否讓報稅人員優先施打疫苗，指揮中心說要財政部長出面講。

蘇建榮今日在財委會允諾，財政部會向指揮中心爭取報稅人員先行施打疫苗，今天就會向指揮中心洽談。

至於海關人員，關務署長謝鈴媛表示，目前關務署海關人員整體施打率約15%，原來作法是關務署提報名單後，個人前往大醫院去施打，不過昨日已向CDC協調，接下來是由地方衛生局到點施打，相信接下來施打率會提高。

此外蘇建榮也鼓勵民眾多用手機報稅，即使是列舉扣除，且列舉扣除高於一般扣除，且系統已自動帶出資料、無須修改，仍可透過手機來報稅。

財政部表示，截至5月10日止，109年度綜所稅結算申報採用網路申報件數為137萬件(完成申報比率已達34.6%)，較去(108)年度同期申報進度大幅成長43.5%。又採用手機報稅及行動電話認證件數已分別達34萬件及50萬件，占網路申報比率為25.2%及36.5%；此外，各地區國稅局賡續提供稅額試算及網路申報服務，民眾可至四大便利商店Kiosk多媒體資訊機列印查詢碼辦理網路申報及補印稅額試算繳納單，輕鬆完成申報納稅。

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