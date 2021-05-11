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疫情升溫 財政部鼓勵納稅人採網路報稅
疫情升溫，適逢5月報稅季，財政部官員今（11）日受訪表示，今年財政部推出行動電話認證、手機報稅，都相當方便，鼓勵民眾可多用網路代替馬路，減少群聚風險；國稅局現場也會做好防疫措施，並提升遠端服務，如線上取號等。
至於是否重新考慮要不要全面延長所得稅申報期間？官員表示，中央流行疫情指揮中心並未禁止民眾出門，且財政部提供多元管道申報，目前暫不考慮全面延長申報期間，未來會視疫情變化及指揮中心指示來滾動檢討。
官員也表示，若是因疫情治療、隔離或檢疫者，財政部日前已發布解釋令，今年5月至7月七大稅目申報繳納期限可延長，包括綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）及房屋稅，多延長半個月至一個月左右；一般民眾仍應在法定期限內報繳。
官員表示，去年因應疫情延長申報期間至6月底，但事實上發現，許多民眾還是集中在第一周、最後一周辦理所得稅結算申報，分流效果不如預期。財政部鼓勵民眾多用網路申報，輕鬆便利，又可降低群聚風險。
2021報稅眉角
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