快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情升溫 財政部鼓勵納稅人採網路報稅

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
報稅遇上防疫期，國稅局特別採梅花座方式維持社交距離，也鼓勵民眾採用網路報稅。 聯合報系資料照片
報稅遇上防疫期，國稅局特別採梅花座方式維持社交距離，也鼓勵民眾採用網路報稅。 聯合報系資料照片

疫情升溫，適逢5月報稅季，財政部官員今（11）日受訪表示，今年財政部推出行動電話認證、手機報稅，都相當方便，鼓勵民眾可多用網路代替馬路，減少群聚風險；國稅局現場也會做好防疫措施，並提升遠端服務，如線上取號等。

至於是否重新考慮要不要全面延長所得稅申報期間？官員表示，中央流行疫情指揮中心並未禁止民眾出門，且財政部提供多元管道申報，目前暫不考慮全面延長申報期間，未來會視疫情變化及指揮中心指示來滾動檢討。

官員也表示，若是因疫情治療、隔離或檢疫者，財政部日前已發布解釋令，今年5月至7月七大稅目申報繳納期限可延長，包括綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特銷稅（俗稱奢侈稅）及房屋稅，多延長半個月至一個月左右；一般民眾仍應在法定期限內報繳。

官員表示，去年因應疫情延長申報期間至6月底，但事實上發現，許多民眾還是集中在第一周、最後一周辦理所得稅結算申報，分流效果不如預期。財政部鼓勵民眾多用網路申報，輕鬆便利，又可降低群聚風險。

疫情 財政部 所得稅 報稅

延伸閱讀

通膨血洗美股、台股後 留意美財政部標售美債

延攬外國專才 門檻調降

房屋稅單來二張？ 原來是車位公設被課稅

就是要給你便捷 與時俱進的稅務報繳-專訪財政部李慶華次長

相關新聞

疫情升溫 財政部鼓勵納稅人採網路報稅

疫情升溫，適逢5月報稅季，財政部官員今（11）日受訪表示，今年財政部推出行動電話認證、手機報稅，都相當方便，鼓勵民眾可多...

房屋稅5月開徵 受疫情影響可緩繳

今年度房屋稅於5月1日開徵，高雄市稅捐處表示，因新冠肺炎疫情衝擊持續影響人民生計，且又遇到綜合所得稅申報，為減輕民眾繳納...

月薪八萬竹科男報稅完吃不起便當 網一看家庭支出：幼稚園太貴了吧

你今年報稅了嗎？繳了多少錢？有位在竹科園區工作的工程師說自己和太太年所得總額加起來有300萬元，今年他報完稅心裡頭感觸良多，雖然月薪8萬，但連同事揪團要一起訂外面的便當吃，他都表示，「還要再考慮一下。」

延攬外國專才 門檻調降

立法院經濟、社會福利及衛生環境、教育及文化等三委員會昨（10）日聯席初審通過《外國專業人才延攬及僱用法》修正草案，在立委...

留下技術藍領 要有配套

台灣產業現大缺工，有多位立委昨（10）日關切，台灣不只需要白領專業人才，很多產業更需要技術藍領，要求國發會及教育部研議規...

投資虛擬幣 兩種課稅樣態

近年虛擬貨幣價值水漲船高，然而幣圈玩家必須留意，安侯建業聯合會計師事務所昨（10）日指出，虛擬貨幣有二項被課稅的可能性，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。