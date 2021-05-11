月薪八萬竹科男報稅完吃不起便當 網一看家庭支出：幼稚園太貴了吧

你今年報稅了嗎？繳了多少錢？有位在竹科園區工作的工程師說自己和太太年所得總額加起來有300萬元，今年他報完稅心裡頭感觸良多，雖然月薪8萬，但連同事揪團要一起訂外面的便當吃，他都表示，「還要再考慮一下。」

該名工程師在網路論壇ptt上回應日前一則小資女談論「月薪8萬是什麼感覺」的文章，不過他的回應引發許多人熱議，有人以為他這樣的生活應該已經可以過得很不錯了，結果實情則不然。

他表示，基本上EE（Electronic Engineering，電機工程）／CS（Computer Science，資訊工程系）畢業後，30歲以上月薪要達8萬都不難，以他來說，8*14才112萬而已，在六都和新竹縣市生活的話只是一個還可以的數字，「這樣的年薪要養家，也是很辛苦。」

此外，他跟太太都有在工作，雙薪家庭夫妻在園區很普遍，加上養兩個小孩，經濟其實沒有特別寬裕。他還特別指出，新竹的房地產近年來實在漲太兇，如果沒在2、3年前買房子，而是後來才買的，房貸也會揹得很重。

他進一步列出家裡每月開銷粗估，包括兩個小孩幼稚園費用4萬、房貸4萬、一家伙食費2萬、各種浮動雜費 (稅金/治裝/醫療/保險/水電網路/交通費…) 5至8萬，基本上每個月都是15萬開銷起跳，其實一年能存的錢並不多，「有時候公司同事揪訂外面便當都還要考慮一下。」

他分析，月收入8萬或許對於單身的人來說會很寬裕，然而對都會區的家庭來說，可能就只是一個很平凡的數字而已，生活還是必須斤斤計較。底下有網友留言回應，「中肯想哭」、「300萬真的只是堪用而已」、「有小孩真的很吃緊」、「這個收入應該也是繳綜所20%以上，教育學前扣除額跟育兒津貼沒有。」

但也有人認為關鍵應該是房子的房貸壓力過重，「扣掉房子根本爽爽過呀」。有人則建議把房子賣了改成用1萬5租房子就好，但隨即有人回說「1萬5在新竹是要租什麼啦？」還有人覺得小孩的幼稚園學費太貴了，「每月2萬，一學期不就12萬！」

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