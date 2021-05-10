房屋稅單來二張？ 原來是車位公設被課稅

有些人名下只有一間房，為什麼最近會收到二張房屋稅單呢？基隆市稅務局指出，這類情形可能是車位內含公設惹的禍，雖然車位本身免房屋稅，但由於車位所內含的公設部分，因此會讓屋主負擔到額外的房屋稅。

房屋稅在每年5月開徵，不少屋主最近收到稅單，基隆市稅務局指出，最近接到一些屋主致電詢問，表明自己名下明明只有一間房屋，為何會收到二張房屋稅稅單？

稅務局指出，坊間許多社區大樓附設地下停車位，而其車位是獨立所有權狀，依據財政部過去所發布的函釋，地下停車位其實是免房屋稅的，屋主在取得車位權狀時，也認為不需要繳房屋稅。

然而在實務認定上，稅務局指出，在車位有獨立權狀的情況下，這個車位也有很大的機會，可能還內含社區當中，應課徵房屋稅的公共設施，包括梯間、大廳、閱覽室，甚至還有社區管委會的空間等。

稅務局表示，在上述情形中，民眾若因持有車位，因而持有該公共設施比例時，就可能除了主建物之外，還會另外收到車位的房屋稅單，這部分的課稅主張可能不是車位本身，而是車位內含的部分公設。

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