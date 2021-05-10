三大稅法修正案 立院清倉

財稅法案大清倉，立法院財政委員會本周三、周四（12、13日）將排審《房屋稅條例》、《稅捐稽徵法》、《土地稅法》三大稅法修正案，力拚送出委員會。其中，房屋稅條例屬於打炒房一環，財政部擬限制現值10萬元以下免稅房屋適用，避免分割避稅。

而財政部房屋稅條例修法版本雖不涉囤房稅，但預料審查過程中朝野仍會針對囤房稅改革再度交鋒。

為照顧弱勢，現行房屋稅條例規定，住家房屋現值10萬元以下免徵房屋稅，然而近年被房東濫用，有房東將名下房產分割小坪數「化整為零」，讓房屋現值低於10萬元門檻，藉此避稅。

財政部在這波打炒房修法中，對此祭出限制。根據財政部修法條文第15條，住家房屋現值在10萬元以下、適用免稅者，自然人限三戶以內，並排除法人適用。

朝野對房屋稅這項修法共識高，預料將順利通過初審。然而，同樣是規範在房屋稅條例中的囤房稅改革，財政部目前並無版本，但在野黨來勢洶洶，亟欲加重囤房稅率，各黨提出的非自住住家稅率最高達10%，在法條審查過程預料仍會經歷一番囤房稅攻防。

至於稅捐稽徵法修法，主要是提高重大逃漏稅刑事罰則，罰金從現行6萬元以下提高到500萬元以下，另針對情節重大者，可處一年以上、七年以下有期徒刑，併科1,000萬元以上、1億元以下罰金；此外也調整滯納金加徵方式。

對於罰金提高，立委多支持財政部版本，不過也有時代力量黨團、民進黨立委高嘉瑜提案，是採漏稅額倍數來計算罰金。此外立委針對退稅請求權、稽徵機關裁量權等條文，都有提出大小不一的修正，堪稱是稅捐稽徵法立法以來最大規模的修正。

至於土地稅法則是因應大法官釋憲，非都市土地編定為交通用地，且核定為公共設施用地者，修法後可比照都市土地免徵土增稅。大法官在2019年7月做出779號解釋，要求財政部須在兩年內檢討修法，距離時限僅剩兩個月，本會期必須完成三讀。

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