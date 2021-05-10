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權證避險降稅 本會期闖關

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

除了三大稅法闖關，攸關權證避險降稅的《證交稅條例》修正草案，財政部已送到行政院，國民黨立委、財政委員會召委曾銘宗表示，觀察近期權證避險交易量，並未隨股市熱絡而明顯放大，降稅仍有其必要性，本會期將會排入財委會審查。

權證避險交易稅率現行為千分之3，財政部修法草案擬降到千分之1，並實施五年，修法條文已送至行政院，但尚未通過行政院會。據了解，由於近期股市熱絡，這項修法便暫時擱置，民進黨立委也私下表示，目前尚未與財政部就權證避險降稅議題溝通。

不過曾銘宗表示，權證交易作為避險工具，照理講隨著股市交易量大，量能也應會有所成長，但據他了解，這段期間權證交易量並未明顯放大，權證避險交易稅率的調降仍有必要，希望能在本會期進行處理。

目前針對權證避險降稅，曾銘宗及民進黨立委江永昌都已提案，方向與財政部相同，都是將權證避險交易稅率降至千分之1。

曾銘宗提案指出，活絡權證市場可帶動其他股權商品蓬勃發展；江永昌提案則指出，權證避險交易現行稅率相對太高，未來修法後將有助於擴大權證市場。

財政部 曾銘宗

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