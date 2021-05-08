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小確幸 二大退稅優惠延長

經濟日報 / 記者程士華／台北報導
圖／經濟日報提供
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新購節能家電、車輛汰舊換新等兩大退稅優惠，相繼於今年到期，不過立法院院會昨（7）日三讀通過《貨物稅條例》修正案，兩項優惠分別可以延長至2023年及2026年。

為達成節能減碳及促進消費，財政部針對中古汽、機車汰舊換新，以及購買節能電器設有退稅優惠，不過兩項優惠相繼於今年屆期，財政部為此提出貨物稅條例修正案，來延長優惠施行期間。

其中節能家電部分，本次修正比較單純，就是延長施行期間，凡購買經經濟部核定能源效率分級為第一級或第二級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，可以享退還減徵貨物稅最高2,000元，施行期間延長至2023年6月14日。

車輛貨物稅方面，依原條文規劃，汽車每輛最高退稅5萬元、機車每輛最高4,000元，本次修法則有多項重點，首先是延長施行期限五年，至2026年1月7日落日。

其次，針對未來汰舊換新的「汰舊」部分，被汰換掉的中古汽車，其出廠年限，由六年以上調整為十年以上。

第三，取消中古機車應「登記滿一年」的限制，而且還放寬中古機車的車籍登記，與新購機車的新領牌照登記，不以同一人為限，因此，未來包括家人之間、朋友之間，都可以適用汰舊換新退稅。

另外，由於原版汽、機車汰舊換新退稅優惠一度落日，因此出現新舊法令適用的空窗期，財政部表示，將從寬認定，今年1月8日以後報廢或出口的中古汽車，如有在前後六個月內換購新車，完成新領牌照登記者，基於信賴保護原則，可以適用舊有減徵退還稅優惠，且報廢的中古機車不須登記滿一年，換購者亦不以同一人為限。

貨物稅 財政部 減徵

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貨物稅條例修正案三讀通過 汽機車汰舊換新展延五年

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