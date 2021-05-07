立院三讀 汽機車汰舊換新貨物稅減免優惠延長

受到許多業者與消費者關注的汽機車汰舊換新貨物稅減免展延，今（7）日於立法院三讀通過行政院版展延五年方案，汽車業者看好將帶動一波新買氣，同時車商代客戶墊付的5萬元終於可以提出申請，解決數千萬元甚至上億元的資金壓力。此外新舊條文之間有若干調整，立委呼籲財政部應於訂定子法時從優審認，以確保民眾利益。

汽機車汰舊換新貨物稅減免補助於今年1月7日已落日，在展延案尚未通過之前，許多消費者擔心汰舊換新案的不確定因素，購車仍有疑慮 。而且眼見1月7日以後舊車報廢、購置新車由車廠代墊5萬元的貨物稅減免即將逼近六個月，一旦超過六個月就可能面臨展延後通過後無法適用的問題，車廠與消費者都很緊張，所幸在今日三讀通過後，相關疑慮都獲得釐清。

立委趙天麟表示，汽機車汰舊換新貨物稅減免補助，根據工業局提供的數據，2016年到2019年整體汽車產業產值增加新臺幣 1,098.4億元，減少 33.6 萬公噸的二氧化碳排放，減少14.8萬公秉的汽油使用，並節省新臺幣37億元的能源支出費用，可以說是成果斐然。故其延續可為國內老舊汽機車汰換並帶動消費市場繼續帶來的成效令人期待。

立委指出，很高興看到不分朝野支持這樣環保與經濟兼具的法案，但目前的草案因有所調整，比如汽車出廠六年以上調整為十年以上，可能會出現法案落日與調整期間購買汽車的民眾權益損失，為了維持政府的美意，希望財政部子法可以從優審認，讓民眾安心。

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