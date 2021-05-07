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國稅局提醒 媽媽送錢給子女要注意贈與稅相關規定

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
台北國稅局呼籲，要注意贈與稅相關規定，小心誤踩地雷。 pixabay
台北國稅局呼籲，要注意贈與稅相關規定，小心誤踩地雷。 pixabay

母親節快到了，台北國稅局上午呼籲媽媽們，要注意贈與稅相關規定，小心誤踩地雷。時有媽媽弄錯贈與免稅額，誤以為送給每個子女的錢不超過220萬元就不會被課贈與稅，官員說，不對的，是媽媽送出的錢總數在220萬以下，免課贈與稅。

官員舉例，吳太太有三名子女，於108年贈與長子現金220萬元，同年度又贈與長女及次子現金各100萬元。吳太太誤以為每位子女受贈金額超過免稅額220萬元，才須申報贈與稅。國稅局查獲，計算吳太太108年贈與金額累計達420萬元，核課贈與稅20萬元。

（420萬元贈與總額-220萬元免稅額）×10%贈與稅率＝20萬元。

由於吳太太沒有申報贈與稅，屬逃漏稅案件，要裁罰，依遺產及贈與稅法第44條，台北國稅局官員說，吳太太會被罰所漏稅額的一倍，罰款也要20萬元。

納稅人一定會疑問，為什麼吳太太送現金給小孩，台北國稅局會知道？官員說，這類案件通常是在查核別的案件時連帶查核的。例如吳太太長子買房，國稅局發現長子的賺錢能力應該買不起，於是詢問長子的資金來源，知道是媽媽吳太太給了錢。

接著再查吳太太的情況，因而發現除了贈與長子，其餘兩個小孩同年也各受贈100萬元，於是歸課吳太太贈與稅。

官員說，以吳太太的案例，要避開贈與稅很簡單，只要把贈與二兒子、三女兒的錢先匯到老公戶頭，再由老公來贈與就好了。夫妻兩個人享有的贈與免稅額度是220萬×2， 合計有440萬元。而夫妻間的贈與是不必課贈與稅的。

贈與稅 免稅額 國稅局

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