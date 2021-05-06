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太晚安排財富傳承 會計師：導致遺產稅加重

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

安侯建業聯合會計師事務所今（6）日發表《2020年度綜所稅申報既資產配置傳產稅務手冊》，針對家族傳承議題，會計師提醒，太晚安排財富傳承，不但會導致遺產稅加重，而且也可能引發更多家庭糾紛。

安侯建業家族稅務辦公室會計師洪銘鴻表示，台灣民情向來忌諱開口談傳承，多數父母都覺得太早安排，怕小孩拿到錢態度就變了，而且不管怎麼分，總是會埋下子女覺得分配不均的導火線，進而導致兄弟鬩牆。

洪銘鴻表示，因此父母不想談，小孩也不敢開口，也由於如此，導致許多傳承安排都得等到不得不做的時後才被迫進行。

洪銘鴻指出，依《遺產及贈與稅法》第15條，被繼承人死亡前二年內贈與被繼承人之配偶及繼承人的財產，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人之遺產，併入其遺產總額。因此實務上不管是在生前偷偷把財產分配給特定子女或配偶，只要這個安排是在死亡前兩年內做的，這些財產都會被納入被繼承人的遺產，課徵遺產稅。

如果受贈對象是配偶，洪銘鴻表示，因為還牽涉到《民法》夫妻剩餘財產差額分配請求權的計算，生前贈與可能不但減不了遺產稅，反而使遺產稅變高。

舉例來說，假設丈夫在死亡前二年把名下全財產1億元全部移轉給生存的妻子，這時雖然夫名下已無財產，但死亡前二年贈與予繼承人的財產，還是要併入被繼承人的遺產計徵遺產稅，因此這1億還是要繳交20%的遺產稅。

洪銘鴻表示，然而因死亡發生時，死亡配偶身上沒有財產，導致生存配偶在計算夫妻剩餘財產差額分配請求權時，可納入計算分配的剩餘財產，反而比死亡配偶還少，因此「配偶剩餘財產差額分配請求權」在這個例子為0元，反而不划算。

遺產稅 贈與稅 綜所稅

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