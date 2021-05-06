「賣公司」納房地合一稅 新制二大重點搶先看

房地合一稅2.0即將上路，「賣公司」型態首度納管，據瞭解，未來稽徵實務上的認定，將會有二項重點：首先，股東出售股權若視為房地交易，其持有房地的時間點計算，會以「取得股權」的時機為準；其次，由於過去並無類似課稅認定機制，因此未來股權交易，可能會直接適用房地合一2.0，不適用各類舊制課稅模式。

立法院日前已通過《所得稅法》修正草案，房地合一稅2.0確定將會在今年7月1日開始上路，本次修法首度將「符合一定條件的股權交易」，納入房地合一稅的範圍。根據條文內容，所謂的特定條件，是指股東出售其持股（或出資額）過半數的公司股權時，這間公司如果有50%以上的股權價值是由國內房屋、土地所構成時，這筆交易就算是不動產交易，應課徵房地合一稅。

由於房地合一稅的特色，在於依持有期間認定課稅稅率，但「持有期間」怎麼算？是依照公司取得不動產的時機？或是股東取得股權的時機呢？財政部賦稅署指出，這方面的子法規還在研議當中，不過初步討論的方向，應會依照股東取得股權的時機為準，以此來認定這位股東持有不動產（形式上為公司股權）的時間。

換句話說，若依據修法內容，針對上述股權交易，股東持有公司股權二年以內出售，會被課徵45%房地合一稅；持有股權二年以上未滿五年，課徵35%；持有股權五年以上，稅率才會降至20%或15%。

安侯建業稅務部協理楊華妃表示，過去房地合一稅剛上路時，區分為2016年以後取得的房屋適用新制（房地合一1.0）、2016年以前取得者適用舊制（綜所稅財產交易所得）課稅；但針對特定股權交易，這次修法可說是一舉回溯，不論股東取得股權的時機為何，從7月1日開始，都會直接適用房地合一稅2.0。

安侯建業稅務部營運長陳彩凰指出，隨著特定股權交易納管，個人股東、法人股東都會「中標」，過去不只是建商會透過成立公司持有不動產，其實坊間很多中產階級的投資客，也會成立公司來交易不動產，然而當股權交易被視為房地交易後，未來稅負可能會大幅提升。

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