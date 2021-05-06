快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

立院初審通過 包租代管房東租金免稅額提高至1.5萬

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

立法院內政委員會今（6）日初審通過《住宅法》修正草案，包租代管房東每屋每月免稅額自1萬元提高至1.5萬元，同時為了避免房東擔憂被追稅，明定包租代管租約不得作為查稅依據。此外為照顧弱勢，也將社宅弱勢比例提高至40%。

對於免稅額提高，有立委提案建議提高到2萬元，行政院版則是提高到1.5萬元。

內政部官員表示，提高到1.5萬元是因為內部有經過分析，根據租金補貼或包租代管社宅租金資料顯示，租金低於1萬元的大約占三成，介於1萬元至1.5萬元者大概占四成，超過1.5萬元約三成，因此將免稅額提高到1.5萬元，受惠房東可從約30%增加到70%左右。

對於免稅額提高到2萬元，內政部官員表示，當然會有更大誘因，但也必須考量財政部方面對於稅損的評估。最後在今日內政委員會中討論後，通過版本為提高到1.5萬元。

此外為照顧弱勢，朝野立委一致認同，應調高社宅提供經濟或社會弱勢者的比率，經協商後，由現行的30%提高到40%。並新增「因懷孕或生育遭遇困境之未成年人」，納入經濟或社會弱勢者身分。

免稅額 租金補貼 房東

延伸閱讀

幫國家公園保育巡查員加薪 內政部：每月最高多3300元

請不支薪疫苗假不如病假？ 陳時中：將討論增病假天數

被黃承國公開點名嗆聲 鄭麗文今申請立院隨扈

政治偵防在野黨團？立院今改口承認立院新監視器能錄音

相關新聞

國稅局提醒 媽媽送錢給子女要注意贈與稅相關規定

母親節快到了，台北國稅局上午呼籲媽媽們，要注意贈與稅相關規定，小心誤踩地雷。時有媽媽弄錯贈與免稅額，誤以為送給每個子女的...

房地合一稅2.0 加稅打短期炒作

為抑止炒房，行政院聯手立法院於四月九日三讀通過俗稱「房地合一稅2.0」的『所得稅法』條文修正案，回溯至二○一六年之後取得房屋及土地、預售屋及特定股權交易，兩年內出售的獲利課予四五％重稅，而五年內轉手獲利將被課予三五％。

禍從口出？聲音社交Clubhouse 爆紅背後的法律問題

去（2020） 年新冠肺炎（COVID-19）疫情引爆Podcast（ 播客） 的聲音經濟之後， 今（2021） 年初Clubhouse 則因特斯拉（Tesla） 執行長馬斯克現聲， 透過新聞報導的宣傳，瞬間引發全球網紅爭相加入Clubhouse 這個邀請制聲音社交平台的熱情

想少繳遺產稅 會計師建議規畫要趁早

國人向來忌諱談傳承安排，主要是多數父母都覺得太早安排，怕小孩拿到錢態度就變了，而且太早安排，不管怎麼分，總是會埋下子女覺...

維修免責修法 勞工權益也受影響

國際上的主要汽車製造國，紛紛推動維修免責修法之際，台灣在探討維修免責條款時，勞工權益成為另一個受到重視的議題。

「維修免責」立法 保障消費者...有選擇的權利

2020年12月，德國聯邦議會通過關於「維修免責」的立法，由於德國是傳統的汽車製造大國，維修免責的立法將會侵蝕汽車原廠的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。