立院初審通過 包租代管房東租金免稅額提高至1.5萬

立法院內政委員會今（6）日初審通過《住宅法》修正草案，包租代管房東每屋每月免稅額自1萬元提高至1.5萬元，同時為了避免房東擔憂被追稅，明定包租代管租約不得作為查稅依據。此外為照顧弱勢，也將社宅弱勢比例提高至40%。

對於免稅額提高，有立委提案建議提高到2萬元，行政院版則是提高到1.5萬元。

內政部官員表示，提高到1.5萬元是因為內部有經過分析，根據租金補貼或包租代管社宅租金資料顯示，租金低於1萬元的大約占三成，介於1萬元至1.5萬元者大概占四成，超過1.5萬元約三成，因此將免稅額提高到1.5萬元，受惠房東可從約30%增加到70%左右。

對於免稅額提高到2萬元，內政部官員表示，當然會有更大誘因，但也必須考量財政部方面對於稅損的評估。最後在今日內政委員會中討論後，通過版本為提高到1.5萬元。

此外為照顧弱勢，朝野立委一致認同，應調高社宅提供經濟或社會弱勢者的比率，經協商後，由現行的30%提高到40%。並新增「因懷孕或生育遭遇困境之未成年人」，納入經濟或社會弱勢者身分。

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