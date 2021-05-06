台商鮭魚回流 國泰世華大客戶平均每人匯回2億元

境外資金回台專法截止日在即，詢問熱度也日漸加溫，國泰世華銀行偕同財政部台北國稅局於4月舉辦兩場「資金安心回台稅務講座」，邀請近200位有意將海外資金匯回的高資產客戶與會。而國泰世華銀行以24小時快速預審和全方位資產配置服務，吸引許多台商青睞，受理案件中平均個人匯回金額就將近新台幣2億元，遠高於國稅局統計之全台個人平均新台幣1.2億元的水準。

根據財政部統計，《境外資金匯回管理運用及課稅條例》施行以來，累計至今年4月14日匯回金額已達2,325億元。國泰世華銀行副總經理張經理指出，過去將資金停泊在稅賦優惠國的誘因已日漸淡去，反而回到自己的家鄉，善用國家優惠稅率，對於台商而言可能更省力。

然而在實務上，若沒有專家團隊協助，恐因文件不齊或跨國金流程序繁瑣而錯過「安心返鄉」時機。為此，國泰世華銀行整合金融集團資源，提供「資金回台預審快捷服務」，收單後24小時內回覆預審結果與送審服務，協助客戶在最短時間內檢視申請文件是否齊備，大幅降低送件卡關的機率。若是資金位於國泰世華亞太地區服務據點，也可立即獲得協助。擔心無法在短時間內讓資金到位的客戶，國泰世華亦建議，可先取得核准函後再分批匯回。

臺北國稅局局長宋秀玲也特別提醒，境外「資金」並不一定等於境外「所得」，若「資金」來源能舉證為存款本金或投資本金，不課徵所得稅；屬於「所得」的資金，只針對「核課期間內的所得」課稅。若是無法辨識資金性質，無法舉證所得金額與判斷是否逾核課期間，可向國稅局申請適用境外資金回台專法課稅。申請適用境外資金回台專法，不必提供境外資金來源與性質的相關證明文件，但在資金的運用上有一些限制。

在這波資金匯回的案件中，也有不少企業主趁此為家族企業接班提早布局，國泰世華銀行提醒，優惠稅率將於今年8月14日截止，有意匯回資金的台商應把握申請期限，並結合理財、稅務與信託專家，打造全資產配置計畫，才能讓退休、傳承等規劃，全面布局、一步到位。

商品推薦