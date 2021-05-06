報稅季來囉！你知道勞退自提可以「三頭省稅」嗎？

身為勞工的你，自提6％了嗎？你知道，退休金自行提撥除了加快退休金儲蓄，還能帶來「三頭省稅」效益嗎？

在2005年施行的「勞退新制」之中，很多人只記得雇主必須提撥最低6％的勞工薪資至勞工的個人勞退帳戶，卻忘了，原來勞工也能自行提撥薪資至戶頭中。

《勞工退休金條例》第14條規定，勞工可以在6％範圍中自願提繳退休金；也就是說，可以自訂提撥比率，最高為6％。

勞退自提比率去年才突破10%

過去，總是有許多專家呼籲勞工自提，但自提比率卻總徘徊在低檔。一直到勞退新制上路15年後，也就是2020年10月，勞退自提占總提繳人數的比率才正式突破10％、自提人數達到71萬人。

「會自行提撥者，大多是薪資較高的族群！」勞保局曾指出，以參加勞退新制者的提撥工資級距來計算，平均薪資為台幣3萬7000多元（經常性薪資），但自願提撥者的平均薪資卻超過6萬元，比一般平均值高出近一倍。

為什麼所得較為豐厚的族群樂意自提，但勞工整體的自願提撥意願卻很低迷？

省稅一》自提部分的薪資可享「遞延稅負」

《遠見》連續多年民調追蹤，發現「不夠有錢／手上資產不夠多」是勞工不願意自提的首要因素，其次為「不知道可以自願提撥」。

其實，「自認不夠有錢」而不提撥，雖然眼前可支配的所得較多，但若加計稅負優惠，不提撥反而不划算！

因為自提部分的薪資，其實可享有「遞延稅負」的節稅效果。

安永會計師事務所指出，薪資自願提繳的部分，可以自當年度「個人綜合所得總額」中全數扣除，一直到請領退休金時才需併入所得課稅。

而有錢人比較有意願自提，也是因為節稅效果更明顯。

例如，所得稅率5％者，提撥100元，因這100元當年度無須課稅，可省5元；但所得稅率為40％的資產族群，每提撥100元就能節稅40元。

勞退自提免稅額度，最高10.8萬元！

至於自提部分如何從所得額中扣除？勞工局舉例，小明提繳工資的級距落在4萬100元，如果他每月自提6％，那一年就提繳2萬8872元（40100元 x 6％ x 12個月）。

假設小明當年度的所得總額為48萬1200元（40100元 x 12個月），但要扣掉2萬8872元之後的45萬2328元，才需納入綜合所得總額。

再舉個例子，來看勞退自提的省稅效果。

假設小華的月薪達勞退最高級距的15萬元。他若每月自提6％，就等於一個月自行提撥9000元進勞退專戶；那麼，一年勞退自提的免稅額度，可達最高上限的10.8萬元（9000元 x 12個月）。

再以月薪15萬元來計算，年所得為180萬元，所得稅繳納級距為20％；那麼，上述勞退自提額度的10.8萬元，將能為小華在該繳稅年度省下2.16萬元稅金，效益顯著。

省稅二》未來可適用較低所得級距

勞退自提的省稅效果，除了可利用「遞延稅負」來減低當年度稅額，退休後還將有第二層省稅效果。

也就是，退休後適用的的所得級距，通常比工作時的所得級距來得低，可創造減稅空間。

舉例來說，若一個人在職時的所得稅率為12％，等於自提部分的薪資可在當年度免扣12％，等到退休時，這部分的薪資才需課稅。

然而，退休後所得通常不若在職時多，因此適用的所得級距較小，如果是最小的5％，那等於少繳7％。

省稅三》退職所得再享退休金的「定額免稅額」

此外，除了遞延稅負、適用較低課稅級距，勞退自提還有第三層節稅效果。

原來，退職所得還可享有「定額免稅」。依照財政部最新公告，分期請領退休年金者，全年免稅扣除額為78萬1000元，超過才要繳稅。

也就是說，全年度的退職所得扣除額度是78萬1000元，等於一個月的退休金大約6.5萬元，但能領到這額度退休金的人很少，因此大部分退休者都課不到稅。

就算退休金領超過免稅額，也不見得課得到稅。因為「退休金所得」除了扣掉退休金免稅額，還得再減掉一般免稅額與扣除額，才是繳稅稅基：「綜合所得淨額」。

既可「三頭省稅」又能加快退休儲蓄，從今天起，你該好好考慮自提6％！

（作者／林讓均 本文出自2021.5.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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