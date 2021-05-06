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藍委提案選前90日不得提減稅 財政部：現行機制可處理

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

為了避免政府選前減稅大撒幣，國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰提案修正《財政紀律法》，要求選前90日起至投票日止，非具體指明彌補資金來源，不得提出減稅措施，今（6）日立法院財政委員會排案審查。對此財政部長蘇建榮表示，各項減稅案都要經立法院同意，現行審查機制就可以處理。

曾銘宗、賴士葆、費鴻泰等20位國民黨立委提案指出，執政者選前政策買票動作不斷，藉由提出減稅或擴張支出政見大撒幣，爭取選民對執政者支持，然此類重大政策決策過程草率，視財政專業如無物，傷害租稅慣例，因而提出財政紀律法修法。

對此蘇建榮在財委會前受訪表示，各項減稅法案都要經立法院同意，可依據立法院審查機制來處理即可。

財政部書面報告則表示，考量納稅者權利保護法及施行細則規定，為特定政策所規定的租稅優惠，應明定實施年限，並審慎評估所擬政策確有其合理性及必要性，且須舉行公聽會凝聚共識及提出稅式支出評估報告，與立委所提增訂條文方向一致，建議按現行法令規定辦理。

此外賴士葆等國民黨立委也提出《公共債務法》修法，希望將現行中央及直轄市應以當年度稅課收入至少5%編列債務還本提高至6%。賴士葆表示，近年稅收狀況不錯，可加強債務管理，提高債務還本。

對此財政部表示，現行公共債務法已有彈性償債機制，可審視歲入執行狀況，在當年度預算原編列債務之償還數外，增加還本數額。

此外財政部也表示，依公共債務法第12條第1項後段規定，債務還本以舉債支應部分，應計入每年度舉債額度，在現行預算多為歲入歲出差短情形下，提高債務還本比率，仍須以舉借債務籌措財源，將同額增加該年度債務舉借數，尚難實質降低債務未償餘額。

財政部表示，考量現行條文規定已兼顧債務管控與財務彈性，建議按現行法令規定辦理。

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