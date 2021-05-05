5月報稅 愛心房東可享減稅優惠

5月報稅季，營建署表示，為鼓勵住宅所有權人出租住宅給租金補貼戶，住宅法已明定公益出租人有綜合所得稅、房屋稅、地價稅等3大稅賦優惠，房客如果領有租金補貼，房東即自動成為公益出租人（愛心房東），原則上不用另外提出申請，只需要在申報綜合所得稅如實申報即可。

營建署表示，公益出租人享有房屋稅比照自住住家用稅率1.2%的稅賦優惠，由政府主動認定公益出租人。如果房客沒有申請租金補貼，房東也可以主動申請核發公益出租人認定函。

至於綜合所得稅部分，營建署表示，依住宅法第15條，對於出租住宅給租金補貼戶的公益出租人，只要在每年5月申報前一年度所得時，表示自己是符合住宅法第15條的公益出租人，即可享有每屋每月租金收入最高1萬元免稅優惠，還能扣除折舊費用43%，實際需課稅的所得更少！

另外，地價稅部分，依住宅法第16條規定，公益出租人出租房屋之土地，直轄市、縣（市）政府課徵之地價稅，得按自用住宅用地稅率（千分之2）課徵。因地價稅優惠自治條例，由直轄市、縣（市）政府定之，並報財政部備查；經營建署調查，除新北市尚未公布制定公益出租人地價稅優惠自治條例外，其餘縣市皆已完成自治條例，可享有地價稅之優惠。

過去常有民眾反應因房東課稅問題，無法申請租金補貼，營建署呼籲，政府已提供稅賦優惠，對於有空餘屋的屋主，可考量將住宅出租給領有租金補貼的民眾。

今年營建署為廣為宣傳公益出租人政策，特別製作2支短片，分別為「房屋人篇」及「謝謝你篇」。另外，也與藝人「吳鳳」。及網紅插畫家「天天好事」合作宣傳，邀請全國所有房東一起用好房做好事！

營建署提醒，房客如果符合租金補貼資格，但沒有申請政府租金補貼，房東可檢附相關文件向直轄市、縣（市）政府申請公益出租人認定函，並鼓勵房客申請租金補貼。

營建署表示，今年租金補貼申請期間預定為8月，詳細日期及規定預計6月底公布，屆時可請房客留意申請時間，並在受理申請期間內向租賃處的直轄市、縣（市）政府提出申請。

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