元大證券憑證報稅 安心防疫免出門

因應5月申報綜所稅的需求，元大證券提供便利線上報稅工具，只要是元大證券電子交易客戶，憑網路電子憑證即可進行綜所稅申報。透過線上下載所得資料，不僅收支一目瞭然，計算稅額快速便利，線上報稅更可享有優先退稅處理，減少臨櫃報稅繁雜的程序，免出門即能輕鬆完成申報流程。

根據財政部統計，去年金融憑證網路申報件數近11萬件，其中元大證券以近二成使用率居同業之冠，e化服務廣受投資人好評。此外，元大證券也提醒投資人，若報稅有資金需求，不必再為了繳納稅金而忍痛賣股，可以透過「元大萬事通App-股票借貸」進行股票借貸繳稅，24小時線上申辦，利用手中庫存股票作為擔保品進行款項借貸，操作簡易，還可隨借隨還，資金調度不求人。

近年來，元大證券在金融創新表現亮眼，數次榮獲證基會金彝獎、國家玉山獎全國首獎及財資雜誌數位金融大獎等多項國家級獎項肯定。元大證券自行開發的智能選股「投資先生」App於App Store及Google Play商店免費財經類下載人次更高居券商第一，未來將持續致力於提供客戶更便捷的數位化服務。

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