黃天牧：當沖降稅延長可再討論

財政部和金管會研擬當沖降稅再延長五年，外界擔憂股市將變成賭場，甚至是「安寧病房」，對此，金管會主委黃天牧昨（3）日表達「不完全認同」，直言不能單用一個稅率就把股市形容成賭場，「這要再斟酌」。

黃天牧說，近兩年當沖交易量占比約三成，上周有人說達六成「是沒有除二」，的確有些個股當沖占比衝高，但平均都是32%到33%，這降稅制度是年底到期，「當沖降稅是公共議題」，大家有不同意見，還有時間討論，不是現在就要做決定。

他說，調整股市當沖稅率，有其背景，台灣股市大家花很多時間經營，也是在制度上發展起來，是否要因稅率，就用「賭場」來形容，這可再斟酌。

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