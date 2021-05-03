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手機報稅首度登場 當心三項資安危機

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
資安專家提醒，手機報稅須留意釣魚網站、簡訊以及Wi-Fi安全性等三項資安議題才能保護個資並避免詐騙。報系資料照
資安專家提醒，手機報稅須留意釣魚網站、簡訊以及Wi-Fi安全性等三項資安議題才能保護個資並避免詐騙。報系資料照

5月綜所稅申報正式開跑，今年首度開放以手機報稅，安侯數位智能風險顧問公司今（3）日提出隱憂，手機報稅須留意釣魚網站、簡訊以及Wi-Fi安全性等三項資安議題才能保護個資並避免詐騙。

安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤指出，各國政府的報稅季，都是駭客意圖竊取民眾個資、敏感資訊的重點時期，像今年美國報稅季時，出現利用稅務名義釣魚郵件發動木馬程式攻擊，駭客更利用迴避偵測手段，來規避防毒軟體，以竊取報稅人敏感資料。

隨著5月綜所稅申報到來，謝昀澤表示，財政部首推「手機報稅」，不僅免APP、免讀卡機、還免印表機，雖然可以降低誤載惡意程式的風險，但是報稅期的惡意程式，常常透過偽冒的報稅軟體、公共網路、退稅通知等方式傳布

謝昀澤提醒，若想利用手機報稅，在使用前，須留意手機瀏覽器，是直接連結到官方報稅網站「財政部電子申報繳稅服務網」，以避免誤入其他偽冒的釣魚網站。

至於報稅過程中，謝昀澤表示，如果是利用Wi-Fi無線網路報稅，亦須留意安全性的議題，應透過家庭或公司安全網路進行報稅，避免使用公用網路。

資安議題不僅存在於報稅過程，謝昀澤表示，在報完稅之後，也別忘了詳查退稅通知相關的郵件、簡訊、電話等，如果收到非官方、來路不明的對象所發布退稅通知，應直接忽略，避免回應。

KPMG亞太區政府領域資安主持人邱述琛提醒，機型過舊或作業程式太舊的手機，將限制可支援安裝的瀏覽器版本，也可能存在一些原廠已不再修補的漏洞，當然有可能讓駭客利用；就算使用新型的手機，但如果沒有更新至最新的作業系統及APP，仍然充滿資安風險。

報稅 手機 資安

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