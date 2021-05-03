上班族報稅注意！自提勞退可免課稅 上限10.8萬元

5月報稅季到來，勞保局今（3）日提醒，受僱勞工每月可在工資6%範圍內自願提繳退休金，勞工自提數額可不計入提繳年度薪資所得課稅，扣除金額則以10.8萬元為上限。

勞保局官員指出，通常是高薪、從事兩份以上工作，年度自行提繳金額才會超過10.8萬元，絕大多數勞工報稅，都可完全扣除自提退休金，亦即可以免課稅。

依照《勞工退休金條例》第14條規定，勞工在工資6％範圍內自願提繳之退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅。

勞保局舉例說明：勞工109年度每月工資總額新台幣(以下同)5萬6,000元，全年薪資所得（包含年終獎金）計78萬4,000元，當年已自願提繳勞工退休金4萬1,616元（提繳工資57,800元×6％×12個月），則公司應為勞工開立之扣繳憑單「給付總額」為74萬2,384元（78萬4,000元－4萬1,616元）。

勞保局進一步說明，依規定得自當年度薪資所得總額中扣除之自願提繳金額，以月提繳工資上限15萬元之6％為限，也就是個人自願提繳退休金得自當年度薪資所得總額扣除金額以10萬8千元(15萬元×6％×12個月)為上限。勞工如果受僱於2個以上雇主，其扣除金額仍以10萬8千元為上限。

勞保局提醒，勞工如發現扣繳憑單薪資所得總額未扣除個人自願提繳金額或金額有誤，請洽事業單位儘速向各所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以免多繳稅款。

商品推薦