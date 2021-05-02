實測手機報稅！申報「真的不到5分鐘」

今年民眾申報綜合所得稅更方便了，財政部推出行動電話認證，不須讀卡機即可輕鬆完成身分認證，根據財政資訊中心統計至今（2）日下午5時，共有約23萬件完成申報，其中約11.5萬件是採用行動電話認證，占比近五成，迅速躍升成為最受歡迎的身分認證方式。

所得稅結算申報自5月1日開跑，適逢周末，民眾無法到國稅局臨櫃辦理，但仍可透過網路、手機報稅等多元管道。

財資中心初步統計，截至5月2日下午5時，共約23萬件完成申報，其中有約11.5萬件採行動電話認證，約占49.8%；其次則是透過自然人憑證共約5.2萬件，約占22.6%；再次則是透過健保卡加密碼共約4.3萬件，約占18.5%。

由於採自然人憑證或健保卡加密碼報稅，都需要讀卡機，但行動電話認證只要透過本人持有的手機，就能夠輕鬆認證，並透過手機完成報稅，迅速躍升成為最受歡迎的報稅方式。

財政部表示，手機報稅有簡單五大步驟，依序為驗證身分、填寫資料、確認稅額、選擇繳退稅方式、申報完成下載收執聯，適合所得單純，或申報內容與往年差異不大的納稅人。

一位工作繁忙的上班族林小姐大推行動電話認證、手機報稅服務，她受訪表示，「真的只要5分鐘！」輕鬆報完稅後，忍不住po上IG推廣這項德政，也吸引不少友人紛紛嘗試，都表示「真的超方便！」，動動手指就輕鬆完成申報。

林小姐建議，點入手機報稅網頁，可先觀看財政部提供的教學影片，立即可以輕鬆上手。

記者今日下午5點左右也實測手機認證及報稅，由於記者本身所得單純，且申報內容與往年差異不大，操作過程相當順暢，僅花約3分鐘就完成申報。

另一位外僑納稅人陳先生則表示，今年外僑報稅還無法適用手機報稅服務，有些可惜，很期待未來政府能夠擴大服務，讓在台灣工作的外僑納稅人也能更輕鬆報稅。

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