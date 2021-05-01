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全台最有錢…竹市關新里

經濟日報 / 記者程士華／台北報導
圖／經濟日報提供
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財政部本周公布最新綜合所得稅申報核定統計專冊，透過2018年度的綜所稅申報資料發現，在全台631萬個綜所稅申報戶之中，每戶平均所得為94.4萬元，人均最富裕的地區前三名，分別是新竹市、台北市及新竹縣；而新竹市東區關新里的所得中位數為259萬元，更可說是全台最富有的里。

根據財政部統計，雙北市是全台申報綜合所得最高的地區，是唯二申報綜合所得破兆的地區，全體台北市民申報的綜合所得總額合計，超過1.1兆元；新北市民申報的綜合所得合計，則約為1.06兆元。

不過雙北市也因為人口眾多，總申報所得數除以申報戶數後，台北市每戶平均綜合所得總額為125.5萬元，為人均所得第二的地區；而新北市每戶平均綜合所得總額則是91.8萬元，在各縣市中排名第七。

有趣的是，由於竹科高薪族群的帶動，新竹地區的人均所得名列前茅，新竹市每個申報戶的平均綜合所得為130.6萬元，為全台收入最高的地區；新竹縣每戶平均收入為119萬元，排名全台第三。

不過由於平均所得可能被極端值影響，如果從各縣市所得中位數來看，全台綜合所得中位數前三名分別是連江縣81.6萬元、新竹市79.2萬元及台北市76.5萬元。

新竹市政府指出，根據財政部統計，新竹市東區關新里中位數259萬元，多次蟬聯排名第一的寶座，可說是全台最富有的里；龍山里、埔頂里、豐功里等中位數，也都超過159萬元，擠進全台前十大富有里的排行榜。

財政部 綜所稅

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