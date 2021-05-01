立院修法 藝品拍賣所得 改分離課稅

為推動台灣成為亞洲藝術品拍賣中心，立法院院會昨（30）日三讀修正通過《文化藝術獎助及促進條例》，未來藝術品拍賣所得不再歸課綜所稅，而是依單一稅率20%分離課稅，透過利潤率換算後，每筆藝術品拍賣所得，將依落槌價1.2%單獨課稅。

財政部賦稅署表示，藝術品拍賣所得，在現行的稅制下，會歸類在綜所稅當中的「財產交易所得」，也就是跟各類所得合計後，依5%至40%累進稅率課稅；再加上財政部過去函釋，藝術品拍賣收入，依6%利潤率計算所得，換算之下，原制可適用的實質稅率約為0.3%到2.4%。

不過為了促進我國成為亞洲藝術品拍賣中心，文化部提出本次文獎條例修法，賦稅署指出，隨著法案通過、未來經總統公告實施，以後藝術品來台拍賣，改採扣繳20%分離課稅，乘以6%利潤率後，實質稅率為落槌價的1.2%。

根據本次修法，未來高價藝術品來台拍賣，實質稅率將從原制最高2.4%，降為新制1.2%，有利於吸引海外優質商品來台，帶動我國藝術品拍賣產業。

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