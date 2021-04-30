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報稅季快到 健保費可全額列舉扣除

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

一年一度的報稅季節即將到來，中央健康保險署指出，健保費可全額列舉扣除，民眾也可利用健保卡辦理網路報稅，若民眾有申請繳費證明的需求，亦可透過多元管道申辦。

報稅期間，民眾可使用已註冊健保卡或自然人憑證辦理網路報稅，繳納資料可選擇在家利用綜所稅電子申報軟體進行查詢，或至各區國稅局所屬分局、稽徵所臨櫃據點查詢。

若民眾仍需索取健保費繳費證明，健保署提供多元申辦管道，歡迎民眾多加利用免臨櫃申辦方式，節省舟車往返時間。這些管道包括：

一、健保署「健保快易通 健康存摺」APP。利用APP「健保櫃檯」點選「證明文件」相關功能，可申請將「健保費繳納證明」寄送到指定電子郵件信箱。

二、健保署全球資訊網「個人健保資料網路服務作業」。持已註冊健保卡或自然人憑證可至健保署全球資訊網「個人健保資料網路服務作業」查詢下載。

三、超商之多媒體資訊工作站。使用已註冊健保卡或自然人憑證可至四大超商使用多媒體資訊工作站（ibon、FamiPort、Life-ET及OKgo）查詢下載。

四、臨櫃申請。攜帶個人身分證正本至健保署各分區業務組及聯絡辦公室亦可臨櫃申請，另外，高屏業務組聯合服務中心和岡山聯絡辦公室還提供自助列印服務。

健保署表示，除方便民眾報稅外，「健保快易通 健康存摺」APP「健保櫃檯」還有線上申辦健保卡、繳納健保費、查詢個人投保及繳費紀錄及變更通訊地址等多項功能，民眾可善加利用。

健保卡 報稅 保費 自然人憑證 APP

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