5月房屋稅開徵 延、分期不得重複申請

財政部今（29）日舉辦房屋稅開徵記者會，台中市政府地方稅務局指出，今年房屋稅開徵期間為5月1日至5月31日，由於仍在紓困條例施行期間內，屋主若仍有繳納困難，還是可以申請延期、分期繳納；但如果是先前已經受核准延期或分期繳納的案件，則不能以同一事由，重複申請延、分期。

官員指出，每年5月是房屋稅的開徵期間，課稅區間為去年7月1日至今年6月30日，預期今年房屋稅稅收將比去年稍有成長，目前統計全台共發出908.2萬件稅單，比去年增加約17萬件，年增1.9%；開徵稅額810.8億元，比去年增加17.9億元，年增2.3%。

台中市本次房屋稅成長不少，官員指出，主要原因在於，近期市內許多重劃區帶動自住人口，因此房屋稅開徵件數大幅成長，增加6.2萬件最多，主因台中有不少重劃區，自住人口增加不少，帶動件數大增成長。

根據統計，今年全國自住用房屋、公益出租戶合計約707.7萬戶；非自住的住家用房屋約73.3萬戶；其餘營業用等非住家的型態，合計約為127.2萬戶。

官員表示，納稅人如果逾期繳稅，每逾二日將被加徵1%滯納金；不過針對受到疫情影響，導致繳稅困難的案件，也可以申請延繳最多一年，或是申請採分期繳納，最長分期三年，稽徵機關將從寬認定，但如果是已受核准延期或分期繳納的案件，則不能以同一事由重複申請。

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