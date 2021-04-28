囤房稅將排審 財政部重申兩點強調審慎研議

明（29）日立法院財政委員會將針對囤房稅再攻防。財政部今（28）日出爐的書面報告內容重申兩點，第一，多屋者持有態樣不同，第二，租金恐將轉嫁，認為房屋稅改革應審慎考量。

財政部表示，首先，多屋者持有態樣不同，以台北市而言，轄內區域發展差距小，就非自住住家房屋訂定差別稅率較無爭議，但若擴大到全國，各縣市房屋均按相同標準課徵，恐引發爭議。此外尚需考量繼承或共有房屋等問題，不易訂定全國統一標準。

第二，要考量房屋稅轉嫁給房客或買主的問題。財政部指出，在供給不足的租屋市場中，房東多具相對優勢，對房屋課徵較高持有稅，提高持有成本，房東可能轉嫁給房客，導致租金上漲，對於年輕人或弱勢而言將增加經濟負擔；而對於資金雄厚的屋主，增加持有稅無法促使釋出房屋。

對於囤房稅修法，目前雖無行政院版本，但在野黨來勢洶洶，明日將排審相關法案，立委或黨團版本修法方向包括提高非自住住家稅率、採全國歸戶、自住稅率調降等三大方向，財政部在書面報告中也逐一回應。

對於提高非自住住家稅率，財政部表示，現行房屋稅條例已有囤房稅機制，地方政府可彈性運用，而目前多數地方政府採法定稅率下限1.5%課徵，財政部表示已與地方稅稽徵機關研訂相關改善措施。

對於採全國歸戶，財政部表示，若全國歸戶、由中央訂定單一差別稅率，年度中納稅人持有戶數或使用情形若有所變動，將牽動適用稅率，容易產生徵納爭議；再者，也可能發生都會區房屋實質稅負較偏鄉房屋低的情形，造成不公平；此外要修正稽徵系統、自治條例等，地方稅稽徵機關評估最常需要三年時間，緩不濟急。

對於調降自住稅率，財政部則表示恐將導致地方稅收大減，影響建設及施政，應審慎。

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