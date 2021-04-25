綜所稅怎麼繳省最大？達人推薦超高回饋信用卡排行榜

報稅示意圖。圖／聯合報系資料照片

2021年的繳稅戰爭，已經開打了！如果想要A好康，建議你現在趁早開戶 / 辦卡，最少可省下13%的稅額，小資族想省錢者，千萬注意這篇攻略文，市場上的好康，我都整理好囉。

綜合所得稅要怎麼繳，省最大？

一般來說，繳稅的方式有以下幾種：

1.線上繳稅 (限繳納一次，限本人 / 配偶之信用卡) 2.超商代收稅費，搭配「行動支付」+信用卡繳 (不限次數、不限卡別)

照正規的繳稅活動走，你在Pay Tax線上繳稅，或是參與台灣Pay活動，都屬前者「線上繳稅」，所以無法每一家銀行的信用卡都繳一次稅，只要完成第一次繳稅，系統就會把你的ID鎖住，不讓你繳第二次。如果想要修正繳稅金額的話，你得打電話去跟銀行講要取消授權，隔天才能繳稅，非常麻煩，請特別注意！

今天要來聊聊「超商代收繳稅費」這一塊。也請大家別擔心，所有的繳稅都是「免手續費」的，銀行跟政府在這一塊倒是滿佛心的。

繳綜所稅99％以上的銀行均免手續費！

拆單技巧分享

每年要繳的稅費這麼多，在這之中只有「綜合所得稅」可拆單。原因很簡單，就是要給消費者方便，可以在便利商店繳納高於3萬元的稅款，比如說你今年要繳的稅款有5萬元，那麼你就可以在線上進行「拆單」，變成一張3萬、一張兩萬，即可完成繳稅的任務。

但請大家注意，如果你要在同一天、同一家便利商店繳稅，金額請不要拆成同一個數字，請拆成5000、5001、5002元，這樣子國稅局在核帳時才不會對不到您的資料。

請務必把自己的繳稅單據收好，隔年若有補繳稅款時，才好跟自己的繳的費用核帳！

欲拆單者，請上國稅局指定網頁，輸入個人資料之後，網頁會產生PDF，請列印出來後，拿至便利商店繳納即可。

接下來，寶可孟要分享2021年最推薦的超商繳稅排行榜。

記者邵心杰／攝影

2021年「拆單」繳稅排行榜

推薦一：新光OU數位帳戶 + FamiPay綁定新光寰宇卡繳稅賺13%(繳9000賺1200)

這一次新光銀行的OU數位帳戶來勢洶洶，綜所稅還沒開打就先釋出利多，其他銀行要怎麼打啦？來跟大家分享這個13%怎麼來？

首先，新光寰宇現金回饋卡本身就有「FamiPay 10%」的回饋，月回饋上限100 = 月刷1000元可拿100；再來，新光OU數位帳戶之持有者，在2021/4/1起即可享有額外的10%現金回饋，這個加碼通路也包含「FamiPay」，每月回饋上限300元，回推就是刷3000元拿300，兩個活動cmobo累加上來，就是刷3000元拿400 = 13%回饋！

同樣的任務，四月折單解一次賺400、五月拆單解一次再賺400，六月若有，再賺第三次400，總計繳了9000元賺1200元！但新光的加碼活動有總回饋金100萬元上限，因此想A好康者，務必在四月入手「新光OU數位帳戶」跟「新光寰宇卡」，儘早卡位才能賺到這個回饋。想了解更多新光OU數位帳戶的實用技巧嗎？可參考此文。

上面分享的新光繳費任務，最多只能繳9000塊賺1200，超過的請搭配其他行動支付跟信用卡。

推薦二：小七用「橘子支付 + 凱基魔buy卡」賺8%(繳4000賺320)

凱基魔Buy卡在2021年真的是風生水火，只要綁在橘子支付上，去小七櫃檯刷稅單，並且在你的橘子支付APP跟beanfun! APP中綁上這張KGI魔buy卡，掃碼結帳就能拿到8%的回饋，可惜每季上限僅4000元，等於是你拿來繳稅後，這張卡就得冷凍到下一季再拿出來用。

如果想上車的話，目前也有MGM活動可跟團，凱基舊戶入手這張卡解任務，我再送你寶可孟麻吉積分500分 ( = 500元)，歡迎參考。

推薦三：小七用「橘子支付 + 北富銀JU卡」賺3%(無上限)

別小看「無腦3%」的威力！過個橘子支就有3%，還讓你繳稅3%無上限，真的是很猛！做法一樣很簡單：若你今年要繳的稅款有30萬，請執行拆單，拆成10張繳納，即可完成這個任務，並且賺取 30萬*3% = 9000點的回饋，真的很猛！

目前台北富邦J卡 / JU卡並沒有MGM活動，但我仍然推薦你入手一張，畢竟消費繳費都有3%高回饋，可是其他信用卡所做不到的啊！第二季若有MGM，我也會立馬更新資料，讓大家有團可跟。第一季的MGM活動可參考此文。

圖／聯合報系資料照片

2021年「直刷」繳稅排行榜

中信MyWay數位帳帳戶繳稅10% (上限300)

中信這招，猛啦！4/8~5/31，只要是「新開立MyWay數位帳戶者」，就能夠享有繳牌照稅 / 綜所稅10%現金回饋！雖然每人只有300 = 刷3000元就封頂，但也不失一個省錢的方案。如果你還沒有中信My Way數位帳戶，也很歡迎在這個時間開一戶來省錢。別忘了一定要登錄，才符合資格喔！想了解更多MyWay數位帳戶，可參考我寫的介紹文。

台新@GOGOG卡新戶繳稅5% (上限2000)

台新這一次也拼命了！之前繳稅了不起就1%，今年居然提升到5% (可惜限新戶)，上限2000元回推就是繳40000元的稅款都可拿到5%現金回饋，個人覺得挺不錯的。如果想要分期零利率，那麼只要消費滿萬元，均享6期零利率也是減輕繳款壓力的選擇，如果我是台新新戶，就會上車辦卡解任務；舊戶就請你找其他沒辦過的銀行來解任務囉。

至於台新@GOGO卡、Flygo卡到底好不好用？我有寫一篇完整的文章分析，有興趣的小財神可參考。

花旗卡新戶繳綜所稅2% (上限3000)

花旗真的發威啦！現在居然推出「繳綜所稅2%現金回饋」活動，看來真的是要把星展的1%給擠下去！怎麼拿這2%回饋？前提是你得是新戶，現在申辦才能享有這個好康，而且要從官方指定頁面申請才有；第二，回饋上限3000元，回推就是繳15萬元以內的稅都有2%，大概是年收100萬左右的人都適合申請使用。推薦申請「現金回饋PLUS鈦金卡」，還可享有新戶獨家的行動支付加碼10%好康，最多1000元刷卡金，合計最高4000元回饋，跟綜所稅三期零利率，滿有競爭力的。想了解更多花旗現金回饋PLUS鈦金卡，可點我觀看介紹。

除了新戶好康之外，花旗舊戶享有的優惠是「0.5%」刷卡金回饋，回饋上限為1000元，回推就是繳20萬左右的稅額 (約年收200萬元者)，若是繳稅達百萬用戶，也可再拿到加碼禮「瑞穗天合」住宿禮券。

遠銀樂家+卡繳綜所稅最高1% (上限1000)

這一次遠銀樂家+卡來真的！第一季沒有上車的小財神，現在可以考慮上車車啦！只要網路申辦這張「遠銀樂家+卡」，拿來繳綜所稅拿0.5%現金回饋(需單筆滿10000元)，再來也別忘了來個Bankee數位帳戶扣繳遠銀卡費，再多拿0.5%刷卡金( 上限1000元)，天花板上限為10萬塊，算是滿高的。

遠銀的數位帳戶好開嗎？目前正在推廣期，跟團開戶也享有首六個月2.6%高利活儲 (限額50000元)，超過的金額給予0.6%高利活儲，目前本團已有3500人以上跟團上車啦，也非常歡迎你上車開一戶。

星展ECO永續卡繳綜稅所1% (上限600)

如果你覺得拆單麻煩、不想做這麼多道工且卡片、帳單管難困難，那我建議你直接辦這張「星展ECO永續卡」，直接刷綜所稅享1%現金回饋最簡單。

每一個身份證ID的回饋上限為600，回推就是今年度繳稅額在60000元以內者，都可以拿這張卡來繳。如果你想了解更多星展ECO卡的消費回饋，也可參考此篇介紹文。

除了新戶1%之外，星展也推出舊戶繳稅賺好康－享12期零利率或最高1000元刷卡金活動，以稅額30萬元入手1000來計算，大約回饋率約0.33%，選了刷卡金回饋就沒有分期，大家就得自行斟酌。

玉山卡繳綜稅所最高0.35% (上限3000)

如果你有玉山的世界卡，那麼拿來繳綜所稅有0.25%現金回饋，上限3000，可繳120萬元稅款；如果再高級一點點來到財管會員，那麼你的繳稅回饋率來到0.35%，上限10萬元，可繳2857萬。

上面的數字對你來說都太誇張了嗎？沒關係，有玉山Pi卡、Ubear卡、Only卡也可以拿繳稅好康：繳的稅款達三萬塊者，即可享有繳綜所稅有0.2%現金回饋，上限1000，可繳50萬元的稅款。

超商繳稅示意圖，非當事人。 聯合報資料照片

寶可孟實測結果

2021/4/5寶可孟產生繳款單，直接去全家繳，還真的成功了！

任務步驟如下：

1.入手新光OU數位帳戶&寰宇卡 2.上國稅局拆單3000元 3.至全家櫃台，出示繳款單，並且開啟FamiPay (內已綁定新光寰宇卡)，並且掃碼繳稅 4.成功！收好單據等下個月回饋！

就是這麼簡單。

結論

有一些人會覺得「拆單」好麻煩，能否直接刷卡解任務就好？或是掃稅單上的QR Code，用台灣Pay解任務就好？當然可以。不過小資族就是有「勤儉持家」的美德，當然是能省則省，銀行都有推活動，自然是可以靠一檔一檔的活動，堆砌出最高的回饋，這才是聰明的做法。

但如果繳稅金額動輒數十萬、上百萬者，的確不適合拆太多單，直接使用一張卡刷下去解任務反而簡單直接。以上就是2021年的繳稅戰況分析，大家都準備好了嗎？我決定要先把新光的13%繳稅優惠賺足，剩下的再用其他支付補足稅額即可，大家加油！

原文轉載自寶可孟的理財記事本，本文經作者同意授權轉載。